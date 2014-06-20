Акционерное общество «Башкирская содовая компания» приглашает на работу:
Акционерное общество «Башкирская содовая компания» приглашает на работу:
• водителей (1, 2 класса),
• водителей погрузчиков,
• газорезчика (5 разр.),
• маляра (работа с нитрокрасками, 4 разр.),
• машиниста автомобильного крана,
• слесарей-ремонтников (5 разр.),
• слесаря по топливной аппаратуре (5 разр.),
• сверловщика (4 разр.),
• слесаря по ремонту автомобилей (6 разр.),
• токарей (4 разр.),
• фрезеровщика (5 разр.),
• электрогазосварщиков (5, 6 разр.).
Гарантируем полный социальный пакет согласно ТК РФ,
дополнительные льготы и компенсации.
Всех соискателей, желающих оставить свою анкету, специалисты по подбору персонала ждут еженедельно по ВТОРНИКАМ с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед – с 13 до 14 часов).
Обращаться в отдел кадров АО «БСК» (ул. Бабушкина,7), кабинет № 3,
т.: 29-77-33, 29-79-67.