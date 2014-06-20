Акционерное общество «Башкирская содовая компания» приглашает на работу:

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» приглашает на работу:

• водителей (1, 2 класса),

• водителей погрузчиков,

• газорезчика (5 разр.),

• маляра (работа с нитрокрасками, 4 разр.),

• машиниста автомобильного крана,

• слесарей-ремонтников (5 разр.),

• слесаря по топливной аппаратуре (5 разр.),

• сверловщика (4 разр.),

• слесаря по ремонту автомобилей (6 разр.),

• токарей (4 разр.),

• фрезеровщика (5 разр.),

• электрогазосварщиков (5, 6 разр.).

Гарантируем полный социальный пакет согласно ТК РФ,

дополнительные льготы и компенсации.

Всех соискателей, желающих оставить свою анкету, специалисты по подбору персонала ждут еженедельно по ВТОРНИКАМ с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед – с 13 до 14 часов).

Обращаться в отдел кадров АО «БСК» (ул. Бабушкина,7), кабинет № 3,

т.: 29-77-33, 29-79-67.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104