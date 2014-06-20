Безграничные возможности

Коррекционные школы получили сертификаты на спортинвентарь

Стерлитамакская коррекционная школа № 25 на днях принимала необычных гостей: многократную Паралимпийскую чемпионку Риму Баталову и директора регионального отделения по РБ Поволжского филиала ПАО «МегаФон» Дамира Байгильдина. Вместе с ними учебное заведение посетили глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов, представители коррекционных школ юга РБ, а также представители Министерства образования РБ и Министерства спорта РБ. Повод самый радостный – коррекционным школам Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и с.Воскресенского вручили сертификаты на получение спортивного инвентаря, оборудования и тренажёров в рамках проекта «Воспитать чемпиона».

Программа фонда Римы Баталовой «Молодость нации» и компании «МегаФон» помогает развитию детско-юношеского спорта в Башкирии и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Римы Акбердиновны, за пять лет существования проекта более 70 процентов коррекционных школ республики уже обеспечены спортивным инвентарём и тренажёрами, необходимыми для полноценных занятий спортом детей с инвалидностью. Более трёх тысяч ребятишек пользуются спортивным оборудованием, полученным по проекту «Воспитать чемпиона».

Гости совершили экскурсию по школе, посмотрели классы, учебное оборудование и спортивный инвентарь. Узнали о творческих, спортивных, ремесленных и учебных успехах учеников. Затем все участники мероприятия отправились в актовый зал, где их ждали праздничный концерт и церемония торжественного вручения сертификатов.

Открывая мероприятие, Владимир Куликов поблагодарил Риму Баталову и Дамира Байгильдина за их вклад в развитие детско-юношеского спорта в республике и Стерлитамаке, а также отметил заслуги директора школы № 25 Раиля Усманова, чьими стараниями учебное заведение постоянно преображается.

Рима Баталова подчеркнула, что хотя у ребят есть ограничения по здоровью, их возможности безграничны. Башкирские спортсмены не только участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях, но и входят в сборную России и показывают высокие результаты на международных чемпионатах. В июле этого года прошли 23 Сурдлимпийские игры. Представители Башкирии завоевали там одиннадцать медалей: четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104