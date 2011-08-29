Чтоб параллельные миры пересеклись

Психоневрологический интернат, прямо скажем, не самое весёлое на Земле место. Здесь в режиме закрытого учреждения живут люди с различными психиатрическими недугами – от умственной отсталости до шизофрении. В нашей республике около 5 тысяч человек с такими патологиями, в России их насчитывается более 150 тысяч.

В Стерлитамакском ПНИ – 343 девушки и женщины в возрасте от 18 до 86 лет. По инструкции, все они – получатели социальных услуг. Директор Стерлитамакского психоневрологического интерната Ильгам Ямилович Байгубаков признаётся, что ему и всему персоналу учреждения больше импонирует обращение к подопечным «девушки» или «девочки».

ДОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

Они и вправду похожи на больших девочек. Особенно на ежедневных прогулках, куда подопечных выводят как детсадовцев, едва ли не за ручку. И присматривают за ними тщательно, чтобы избежать возможных эксцессов.

– Многие наши девушки по своему развитию действительно напоминают пятилетних детей, только в телах взрослых женщин, – объясняет Ильгам Ямилович, по специальности врач-психиатр. – Это особенный мир, который поначалу казался мне параллельным миру обычных людей. И только в процессе работы я осознал, что параллельные миры могут, более того, должны иногда пересекаться.

За те десять лет, что доктор Байгубаков возглавляет интернат, это учреждение превратилось в образцовое: чистота, порядок, уют, полное отсутствие каких-либо специфических запахов (а на втором этаже имеется отделение для тяжёлых лежачих пациентов). Совершив небольшую экскурсию по интернату, мы с фотокорреспондентом пришли к однозначному выводу: здесь подопечных любят, о них заботятся, им желают только добра.

Швейные и вязальные мастерские, подсобное хозяйство, многочисленные цветники, комната домоводства, библиотека, учебные классы, светлая просторная столовая – всё это пространство ухожено и расцвечено человеческим участием тех, кто здесь работает.

– Некоторые наши девочки отлично рисуют, вышивают, вяжут, мастерят поделки из соломки и декоративных тканей, участвуют в праздничных мероприятиях, – рассказывает культорганизатор Айгуль Хазинуровна Гумерова. – Мы проводим дискотеки, куда приглашаем подопечных ПНИ Ишимбая и Салавата, организуем мастер-классы по рукоделию, многие у нас любят читать, у нескольких девушек есть свои странички в социальных сетях. Проходят у нас и спортивные соревнования. То есть мы стараемся, чтобы жизнь живущих здесь людей была наполнена какими-то яркими событиями.

Кстати, в интернате живут по-настоящему способные и даже одарённые люди. Мне рассказали про женщину-полиглота, которая знает сразу несколько языков – испанский, итальянский, французский, немецкий и английский. Кто-то пишет картины, кто-то сочиняет стихи, кто-то неплохо поёт и играет на пианино.

Тем, кто здоров физически, доверяют работу в теплице, на кухне, в прачечной. Девушки охотно помогают сотрудникам наводить порядок на территории и внутри здания, ухаживают за цветами и живностью (при интернате имеются небольшая конюшня и птичник на четыре десятка кур).

ДОБЛЕСТЬ, МУЗЕИ, КАФЕ И БОУЛИНГ

Всегда приятно встретить человека, влюблённого в своё дело. Ильгам Ямилович Байгубаков – из тех руководителей, кто не просто добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности, кто живёт работой. Видели бы вы, с какой нежностью говорит он о своих подопечных. И как, изыскивая для этого всяческие, порой невероятные возможности, стремится интегрировать обитательниц интерната в мир здоровых людей.

– Мы водим наших девчат в бассейн, организуем для них походы в театр, кино и музеи, иногда они посещают кафе, ресторан и даже боулинг-клуб, – рассказывает Ильгам Ямилович. – Конечно, тем самым мы поощряем самых активных, тех, кто участвует в художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях, праздниках. Ну и, конечно, тех, кто более адекватно воспринимает действительность.

Сегодня на календаре 5 сентября – Международный день благотворительности. Поэтому будет уместно упомянуть в нашем рассказе об интернате тех людей и организации, которые помогают доктору Байгубакову и его команде в их гуманных начинаниях. Среди благотворителей – совхоз «Рощинский», многопрофильный колледж, городская картинная галерея, историко-краеведческий музей, русский и башкирский драматические театры, ГДК, Татианинский храм, частный предприниматель Никифоров, боулинг-клуб «Босфор». И, конечно, стерлитамакский филиал ООО «ХайдельбергЦементРус», руководством которого пожертвовано 100 тысяч рублей на покупку породистой ирландской пони с родословной по кличке Доблесть. Доблесть – всеобщая любимица, но больше всего времени с ней проводит 24-летняя Лена Клеина, которая ухаживает за симпатичной лошадкой, кормит её душистым сеном и рассказывает на ушко свои девичьи секреты.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 сентября 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104