Для комфорта горожан

Программа «Городская среда»

– Федеральный партийный проект «Городская среда» – настоящий подарок для нас, горожан, – утверждает Альфия Сеидова, председатель совета МКД № 98 по улице Патриотической. – Сейчас многие имеют машины, а дороги во дворах плохие , надоело ездить по ухабам, поэтому мы обратились в администрацию города с просьбой отремонтировать проезды. Именно тогда мне сообщили о новой программе по благоустройству, инициированной партией «Единая Россия».

Альфия Амировна на общем собрании жильцов рассказала о проекте.

– Не все приняли на «ура» моё предложение участвовать в конкурсе, – говорит она. – Но я объяснила: работ по дому и без того достаточно, и деньги на ремонт дороги нам бы пришлось копить. Правительство выделило средства на благоустройство – это хорошая помощь для собственников МКД. Программа будет действовать дальше, и я уверена – люди оценят её и непременно захотят участвовать. Да, предполагается и вклад самих жильцов, здесь я подчеркнула, что он минимальный – пять процентов от стоимости работ. Это сумма десяти поездок на общественном транспорте по городу. Многие соседи со мной согласились, решили, что надо подать заявку. За считанные дни мы собрали документы, радует, что работы ведутся комплексно и в двух соседних домах дворы тоже благоустраивают: устанавливают бордюры, меняют асфальтовое покрытие, оборудуют места для машин.



Директор дорожной организации ООО «Техстрой» Арарат Аристакян отмечает – старшие по домам – их первые помощники.

– Хочется, чтобы и остальные жильцы отнеслись с пониманием, ведь мы стараемся для них. Неудобства, возникающие во время работ, – временные. У нас трудятся четыре бригады в разных районах города, мы стараемся завершить всё в срок, при этом качество не страдает, все технологии соблюдаем.



Кстати, подрядчики оценили и нововведение – установленные на домах видеокамеры. Они позволяют контролировать ход работ с любой точки города. Современные технологии удобны и для самих жильцов, ведь помимо административных и надзорных органов они также контролируют благоустройство своего двора.

– Надеюсь, на следующий год жильцы захотят посадить цветы в палисадниках, как в соседних домах, это сразу украсит двор, сделает его уютным, ярким, – говорит Альфия Амировна. – Без инициативы и личного участия каждого мир вокруг не станет чище и краше.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104