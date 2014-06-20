Для нас и для вас – автозаправка высший класс!

С каждым днём наш город хорошеет, благоустраивается и становится комфортным для жителей. В этом я ещё раз убедился, побывав на автозаправке АЗС «Башойл» по Уфимскому тракту, 2 «а».

Обнаружил там качественное топливо, приемлемые цены и отличный магазин, где можно приобрести всё необходимое (от масел до специального шампуня) для содержания автомобиля в полном порядке. Для водителей здесь есть отличный кофе и свежайшая выпечка.





Быстро заправившись, я решил позавтракать – выехал из дома очень рано, торопился и глотка чая не успел сделать. Где бы руки помыть? Мне показали туалет. Захожу – чистота идеальная. Сделал всё необходимое, помыл руки – и за кофе с аппетитными булочками. Во время завтрака выяснил у сотрудников, что с понедельника по субботу на автозаправке действуют скидки – 3 проц., если сделаешь покупку на тысячу рублей. А в воскресенье этот процент возрастает до четырёх. Есть и бонусная карта. Клиент может выбрать или то, или другое. Выгодные условия предоставляются также юридическим лицам. Итак, я всё выяснил, машину заправил, сам заправился и довольный, с отличным настроением, отправился по делам. Еду и думаю: «Заправляться буду только в сети АЗС «Башойл» на автостоянке по ул.Гайдара, 1, которой уже три года, или же по Уфимскому тракту, 2 «а»!»

А.МАСЛОВ

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