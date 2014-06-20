Доказали делом

Любовь к городу – не пустые слова

– Как настроение?

– Боевое!

Ребята не лукавили. Работа под солнечным сентябрьским небом шла споро. Студенты Стерлитамакского филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета энергично отправляли в большие мусорные пакеты пластиковые бутылки, осколки стеклянной тары, битые кирпичи, автомобильные шины и прочие «остатки былой роскоши», которыми сегодня буквально завалены берега Ашкадара.

Урча, подкатил погрузчик. И тут же в его ковш полетели мешки с мусором.

– Сейчас должен подойти КамАЗ, – ввёл нас в курс дела руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Юрий Силивёрстов. – Акция проводится в рамках проекта «Экология России» нашей партии и посвящена Году экологии. Инициатором её выступили актив партии «Единая Россия» и администрация города при непосредственном участии председателя фракции от партии ЕР в Совете городского округа г.Стерлитамак Рустема Даминева и депутата от нашей партии Олега Никифорова. Отрадно, что для осуществления акции не понадобилось никаких административных мер. Горожане охотно откликнулись на наш призыв. Только сюда, на очистку берега Ашкадара, сегодня вышли более пятидесяти человек.

Чуть поодаль работали граблями студенты филиала БашГУ, Башкирского экономико-юридического колледжа и медики психо-неврологического диспансера. Субботник по очистке охватил примерно полукилометровую зону правобережья выше моста.

Горожане вправе задаться вопросом, стоит ли уповать лишь на сознательность участников подобных акций? Быть может, имеет смысл подобные общественные места взять на баланс города? Увы, здесь проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Как объяснил Юрий Анатольевич, имеет место конфликт законодательный. Дело в том, что реки с их побережьем находятся во введении Министерства природопользования и экологии республики со всеми вытекающими отсюда последствиями. Образно говоря, река в черте Стерлитамака не входит в «епархию» города.

Надо сказать, что это одно из излюбленных мест отдыха горожан. В иные дни на правобережье Ашкадара чуть выше моста народу собирается не меньше, чем на пляже. И, как следствие – здесь один из самых захламлённых участков берега.

Неподалеку возвышалась большая куча мусора. Как оказалось, его «собрали» не участники субботника, а жители окрестных домов. Вернее, попросту накидали бытовой мусор из своих приусадебных участков, благо каждый год сознательные горожане убираются здесь, а платить за вывоз мусора жители окрестных домов считают накладным делом. Вот и растут горы мусора, оставшиеся не только от несознательных любителей «дикого» отдыха, но и от самих горожан, которые не прочь превратить берега реки неподалёку от своих домов в свалки.

Сегодня на берегах рек нередко можно увидеть различные коммерческие заведения. Например, рестораны. Однако их владельцы тоже не спешат проявлять сознательность, когда речь заходит о чистоте прилегающих территорий. Но ребята, пришедшие на субботник, не чувствовали себя крайними.

– Такие акции воспитывают у наших студентов чувство ответственности за свои поступки, призывают к порядку, заставляют их бережней относиться к окружающей природе, – говорит куратор группы будущих юристов и экономистов Алина Бондаренко, – воспитывают патриотов своего города.

С ней согласен и Юрий Анатольевич. Любовь к малой родине начинается с простых вещей. Участники субботника делом доказали, что уважение к родному городу для них – не пустые слова

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104