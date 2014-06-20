Долг платежом красен!
Прошла операция «Дорожный пристав»
После череды холодных дождливых дней не по-осеннему тёплое солнышко припекало зелёно-белые арбузы и жёлтые ароматные дыни. Люди, желая продлить ощущение лета, безмятежно бродили вдоль торговых палаток, с удовольствием выбирая сочные спелые фрукты и овощи. Казалось, эту идиллию ничто не способно нарушить. Однако судебные приставы совместно с ГИБДД и налоговой службой в этот день проводили операцию «Дорожный пристав». Такие совместные рейды хорошо себя зарекомендовали и проходят регулярно.
ЗАПЛАТИ И ЖИВИ СПОКОЙНО!
– Я ничему не удивляюсь, живу ведь в России, – разводит руками молодая девушка. – Было четыре неоплаченных штрафа – всего на две тысячи, а придётся заплатить шесть. И это не считая того, что машину хотят отобрать за то, что мы сейчас не можем заплатить всю сумму. Вот этого я совсем не понимаю. Об этих штрафах с камер ГИБДД даже не знали – живём не по прописке.
После объяснений судебного пристава становится понятным, что никаких нарушений нет – всё строго в рамках закона:
– Штрафы были назначены уже давно, уведомления были отправлены почтой. Кроме того, узнать о задолженности по штрафам, налогам и сборам, а также просроченным долгам перед финансовыми организациями можно узнать на портале госуслуг. У девушки было всего четыре штрафа, однако за несвоевременную уплату на каждый из них начислен исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы задолженности, но не менее 1 тыс. рублей. Вот и получается, что вместо двух ей придётся заплатить 6 тыс. рублей. А на машину оформляется договор ответственного хранения. Если в течение пяти дней хозяйка не оплатит штрафы вместе с начисленными исполнительскими сборами, то машину заберут. Но, как правило, до такого редко доходит: угроза остаться без транспортного средства – одна из самых действенных.
ЗАПЛАТИЛ? ДОКАЖИ!
– Вы издеваетесь?! Я сам к вам подошёл, чтобы убедиться, что всё в порядке. На днях оплатил дорожные штрафы на восемнадцать тысяч! Почему в вашей программе они все указаны как неоплаченные? Сбой в программе – это не мои проблемы!
Эмоциональное выступление мужчины прерывает очаровательная девушка в форме:
– Если вы оплатили штрафы, то вам не о чем волноваться. Покажите квитанции. Сбои в программе иногда случаются, поэтому бумаги об оплате нужно хранить.
Продолжая возмущаться, молодой человек приносит квитанции и вместе с судебным приставом начинают сортировать их по датам и суммам штрафов. Отсутствие задолженностей надо доказать!
ИТОГИ
За четыре часа проверены несколько сотен автовладельцев. Двое водителей на месте оплатили свои задолженности и штрафы. Три автомобиля арестованы. Их владельцы задолжали в общей сложности около 200 тыс. рублей.
Если в установленные законом сроки долги не будут закрыты, то машины пойдут на продажу, а вырученные средства – на погашение задолженности.
Ольга КИСЕЛЁВА