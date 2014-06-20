Долг платежом красен!

Прошла операция «Дорожный пристав»

После череды холодных дождливых дней не по-осеннему тёплое солнышко припекало зелёно-белые арбузы и жёлтые ароматные дыни. Люди, желая продлить ощущение лета, безмятежно бродили вдоль торговых палаток, с удовольствием выбирая сочные спелые фрукты и овощи. Казалось, эту идиллию ничто не способно нарушить. Однако судебные приставы совместно с ГИБДД и налоговой службой в этот день проводили операцию «Дорожный пристав». Такие совместные рейды хорошо себя зарекомендовали и проходят регулярно.

ЗАПЛАТИ И ЖИВИ СПОКОЙНО!

– Я ничему не удивляюсь, живу ведь в России, – разводит руками молодая девушка. – Было четыре неоплаченных штрафа – всего на две тысячи, а придётся заплатить шесть. И это не считая того, что машину хотят отобрать за то, что мы сейчас не можем заплатить всю сумму. Вот этого я совсем не понимаю. Об этих штрафах с камер ГИБДД даже не знали – живём не по прописке.

После объяснений судебного пристава становится понятным, что никаких нарушений нет – всё строго в рамках закона:

– Штрафы были назначены уже давно, уведомления были отправлены почтой. Кроме того, узнать о задолженности по штрафам, налогам и сборам, а также просроченным долгам перед финансовыми организациями можно узнать на портале госуслуг. У девушки было всего четыре штрафа, однако за несвоевременную уплату на каждый из них начислен исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы задолженности, но не менее 1 тыс. рублей. Вот и получается, что вместо двух ей придётся заплатить 6 тыс. рублей. А на машину оформляется договор ответственного хранения. Если в течение пяти дней хозяйка не оплатит штрафы вместе с начисленными исполнительскими сборами, то машину заберут. Но, как правило, до такого редко доходит: угроза остаться без транспортного средства – одна из самых действенных.

ЗАПЛАТИЛ? ДОКАЖИ!

– Вы издеваетесь?! Я сам к вам подошёл, чтобы убедиться, что всё в порядке. На днях оплатил дорожные штрафы на восемнадцать тысяч! Почему в вашей программе они все указаны как неоплаченные? Сбой в программе – это не мои проблемы!

Эмоциональное выступление мужчины прерывает очаровательная девушка в форме:

– Если вы оплатили штрафы, то вам не о чем волноваться. Покажите квитанции. Сбои в программе иногда случаются, поэтому бумаги об оплате нужно хранить.

Продолжая возмущаться, молодой человек приносит квитанции и вместе с судебным приставом начинают сортировать их по датам и суммам штрафов. Отсутствие задолженностей надо доказать!

ИТОГИ

За четыре часа проверены несколько сотен автовладельцев. Двое водителей на месте оплатили свои задолженности и штрафы. Три автомобиля арестованы. Их владельцы задолжали в общей сложности около 200 тыс. рублей.

Если в установленные законом сроки долги не будут закрыты, то машины пойдут на продажу, а вырученные средства – на погашение задолженности.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104