Дворы и проспекты станут краше

Стартовал партийный проект по благоустройству

В республике началась реализация программы «Городская среда», инициированной партией «Единая Россия». Этот проект – пилотный и охватывает 23 муниципальных образования республики, в том числе и Стерлитамак.

На днях в городе прошла выездная проверка объектов, в ней участвовали глава администрации ГО г.Стерлитамак Владимир Куликов, депутат Государственной Думы Алексей Изотов, заместитель министра ЖКХ республики Альфред Зиннатуллин, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Ирек Нигматуллин и руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский.

На совещании заместитель министра ЖКХ республики отметил, что цель выездных проверок – посмотреть, как идёт реализация программы. В Стерлитамаке в рамках партийного проекта разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год».

В результате общественных обсуждений в этом году будут благоустроены 102 двора при многоквартирных домах, а также одна общественная территория – пешеходная аллея по ул.Худайбердина от автовокзального кольца до пр.Ленина. На реализацию проектов городу выделено 115 млн рублей. Одно из условий участия в программе – софинансирование собственников квартир в размере пяти процентов от общей суммы выполненных работ. Примечательно, что горожане также могут контролировать и качество проведения работ.

Программа рассчитана на пять лет, до 2022 года. По словам Альфреда Закиевича, из федерального бюджета уже выделены деньги на следующий год, финансирование составило 102 млн рублей. Если в этом году в проекте участвуют только 23 города и посёлка городского типа, то в следующем – населённые пункты численностью свыше 1000 человек.

В положении программы чётко определено, что одна треть средств должна быть направлена на благоустройство общественных территорий, две трети – на дворы. В 2018 году, по словам заместителя министра, подобного разделения не предусмотрено, решение о распределении средств будут определять общественные советы.

Для реализации программы в этом году республике выделили из федерального и регионального бюджетов более 1 млрд рублей, по объёму финансирования впереди только два региона страны.

Обязательное условие при проведении работ – установка видеокамер во дворах. Это даст возможность в режиме онлайн следить за ходом работ из любой точки России. Определены и особые требования к подрядчикам, которые несут ответственность за качество работ в течение пяти лет, при этом за ходом реализации программы будут следить не только депутаты и общественные органы, но и прокуратура.

Глава администрации городского округа Владимир Куликов подчеркнул, что отделу ЖКХ, управляющим компаниям, председателям советов МКД нужно проводить разъяснительную работу с населением:

– Работы уже начались, а некоторые жители недовольны: им техника мешает спать. Нужно объяснять, что мы наводим порядок во дворах, заботимся, чтобы людям было комфортно жить.

После совещания делегация проехала по дворам, в которых ведутся ремонтные работы.

Альбина РАХИМОВА

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