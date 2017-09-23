Фестивали, акции и форум

Самые значимые мероприятия этой осени

Предлагаем вашему вниманию обзор важных и интересных событий, которые пройдут в республике в ближайшее время.

Фестиваль «Казачий спас»

22-23 сентября Кумертау станет центром казачьей культуры. По замыслу организаторов, фестиваль должен возродить, сохранить и развить культурные традиции российского казачества, популяризировать традиционную казачью культуру и быт казаков среди населения Республики Башкортостан. Пройдут творческие и спортивные мероприятия, семейный праздник, круглые столы и дискуссионные площадки.

III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Очередной форум малого бизнеса пройдет в Уфе 28-29 сентября.

— Тематика традиционная: мы используем площадку, чтобы рассказать о лучших практиках в стране по поддержке и развитию предпринимательства, обменяться опытом других стран, узнать их формы и методы, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Азат Фазлыев. Особенностью этого форума станет большое количество партнеров из федеральных институтов, в частности, о своем участии заявили Корпорация малого и среднего предпринимательства и Экспортный центр. Ожидается, что в работе секций примут участие первые лица корпораций и участники форума смогут задать им вопросы.

XXVII Международный Аксаковский праздник

Пройдет 29 и 30 сентября в Уфе, Уфимском, Белебеевском, Кармаскалинском районах. Традиционно в программе – народные гуляния, музыкальные вечера, литературные чтения, мастер-классы, выставки и концерты. В этом году в Уфе к Международному Аксаковскому празднику будет приурочена премьера семейного балета «Аленький цветочек», над которой работает команда постановщиков из Москвы. Спектакль откроет юбилейный 80-й творческий сезон Башкирского театра оперы и балета.

XI съезд учителей Республики Башкортостан

Пройдет 5-6 октября по поручению Главы региона. На большом августовском педсовете Рустэм Хамитов напомнил, что в стране внедряются новые стандарты педагога, требующие повышения квалификации и расширения компетенций. Появятся должности учителя-наставника, учителя-эксперта, ассистента учителя. Нужен переход на систему эффективных контрактов с работниками, который послужит стимулом к профессиональному и личностному росту педагогов, будет способствовать достижению высоких результатов в учебной и воспитательной работе. Эти и другие задачи современной системы образования обсудят на очередном съезде учителей.

Экологические акции

Продолжаются мероприятия в рамках Года экологии. 23 сентября по всей республике пройдут экологические субботники. Как сообщают в Минэкологии РБ, для этого определен ряд площадок. В Уфе самым массовым мероприятием будет очистка единственной особо охраняемой природной территории — Непейцевского дендропарка. В этот же день в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» пройдут традиционные осенние природоохранные акции — «Марш парков» и «Моя республика».Во Всероссийском экологическом субботнике примут участие органы государственной власти, муниципалитеты, общественные организации, предприятия. Минэкологии РБ призывает всех жителей региона стать участником экологического субботника. В Год экологии и особо охраняемых природных территорий мы все должны объединиться общей идеей спасения территорий от захламления мусором.Кроме того, в сентябре-октябре в республике пройдут акции «Живи, лес!», «Посади свое дерево».

«Серебряный Акбузат»

IV Международный фестиваль национального и этнического кино пройдет 12-14 октября. На три дня Уфа станет культурным центром и соберет режиссеров, актеров и продюсеров кино из разных регионов и стран. Кинофестиваль «Серебряный Акбузат» задуман организаторами для популяризации творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического на-правления. Вход на все три дня кинопоказов свободный.Праздник башкирского фольклора «Ашказар тандары»19-20 октября в Стерлитамаке состоится завершающий этап Республиканского праздника башкирского фольклора «Ашказар тандары» («Ашкадарские зори»). Праздник собирает лучшие аутентичные, этнографические фольклорные коллективы и исполнителей. По традиции, запланированы творческие лаборатории, встречи с мастерами искусств республики, выставки народного творчества, национального костюма, книг по фольклору.

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»

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