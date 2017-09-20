Где счастливые собаки с клипсами в ушах?

Митингующие зоозащитники – не воины, а миротворцы

Многострадальный федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» никак не примут. Депутаты Госдумы заявляют о трёх мощных лобби: обсуждать законопроект во втором чтении мешают производители кормов для животных, производители препаратов для эвтаназии и охотники. Тем временем в Москве зоозащитники дежурят у стен Госдумы, по российским городам идёт волна пикетов и митингов под лозунгом «Закон нужен сейчас». А что может сделать маленький Стерлитамак?

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ – УБИТЬ НЕ ПУСКАЕТ

Воскресный полдень, площадь возле КДЦ «Сода» оцеплена красно-белой лентой, митингующие с плакатами – несколько женщин-зоозащитниц и волонтёров, а также члены их семей – занимают на краю площади пятачок. Рядом, на пустой проезжей части, дежурит полицейский уазик. На ленте развешаны увеличенные цветные фото изуродованных кошек и собак. «Животные, пострадавшие от людей в нашем городе», – поясняет надпись. Плакаты, в отличие от фотографий, людей щадят и просвещают: участники митинга демонстрируют городу листы ватмана с напоминаниями: «Животные – не одежда», «Долой утилизацию, деньги выделены на стерилизацию», «Одна кошка и её потомство за 7 лет могут произвести 420000 кошек. Цивилизованный мир не убивает животных, а контролирует их рождаемость. А ты?», «Пожалуйста, кастрируйте и стерилизуйте ваших питомцев!».

Зоозащитницы и волонтёры по очереди подходят к импровизированной трибуне и берутся за громкоговоритель. Движение за ответственное отношение к животным в Стерлитамаке малочисленное и преимущественно женское, но не слабое: за шесть лет они, как и другие неравнодушные жители республики, добились многого: теперь в регионе действует Постановление Правительства РБ от 16 мая 2016 года № 187 «Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных в РБ». Беда в том, что Постановление нарушается: есть свидетели того, что животных зачастую не усыпляют, а убивают. Для того, чтобы найти управу на нарушителей, защитникам животных нужен федеральный закон.

– Что нам даст закон? Во-первых, наконец-то животному дадут статус живого существа, а не вещи, – говорит зоозащитница и медработник Оксана Иванова. – Во-вторых, четвероногие будут защищены от убийств и жестокого обращения. Над организациями, которые возьмутся безнадзорных собак и кошек отлавливать, стерилизовать, прививать от бешенства, чипировать и выпускать, можно будет установить государственный и общественный контроль. Я часто бываю в Европе и вижу, как в Испании, Португалии, Италии по улицам гуляют чипированные собаки, и это воспринимается нормально. Уже сейчас в городах нашей республики мы должны видеть счастливых собак с клипсами в ушах (жёлтая клипса – знак того, что животное безопасно для человека). Но где они? В-третьих, закон обяжет владельцев животных стерилизовать их и быть ответственными за тех, кого приручили.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 сентября 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

P.S. На митинге было собрано 99 подписей в поддержку закона «Об ответственном обращении с животными». Сбор подписей продолжится до конца сентября.

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