Говорящие снимки

В истории газеты отражается история города

Историко-краеведческий музей открыл новую экспозицию: в его стенах начала работать фотовыставка, посвящённая 100-летию газеты «Стерлитамакский рабочий».

Выставочное пространство заполняют фотографии разных лет, выполненные как ветеранами фотодела Сергеем Трибунским и Михаилом Дегтярёвым, так и нынешними нашими фотокорреспондентами Тамарой Андреевой и Сергеем Крамсковым. Каждый из этих снимков – не только произведение искусства, но и документальное свидетельство прошлого.

– Я интересуюсь историей нашего города, особенно периодом политических репрессий, – говорит один из посетителей выставки, врач-фтизиатр Марсель Назаров. – Поэтому дольше всего простоял у планшета с информацией о редакторе газеты Вритове, арестованном в 1937 году и умершем на Колыме в 1944-м. Много знаковых для Стерлитамака событий запечатлено на снимках, связанных с городской газетой. Отличная выставка!

Кстати, планшеты с фотоколлажами, оформленные ответственным секретарём газеты Аллой Казаковой, повествуют о становлении нашего издания, начиная с «Рабочего и Солдата» и заканчивая «Стерлитамакским рабочим». Эти экспонаты, как и фотографии из редакционных архивов, демонстрируются впервые.

У витрин с фотоаппаратами разных веков и марок тоже хватает посетителей.

– Меня с детства занимают фотоаппараты, – признаётся Руслан Ахунзянов, студент третьего курса исторического факультета СФ БашГУ. – Здесь столько фотокамер, которые прежде мне никогда не встречались – «Агат», «Киев-16», старинные камеры со светочувствительными пластинами. Есть что посмотреть.

Старинные фотоаппараты, представленные в экспозиции, принадлежат музею, а более современные камеры – из личной коллекции Сергея Крамскова.

Открывая выставку, приуроченную к столетнему юбилею «СР», главный редактор газеты Гузель Ситдикова особо подчеркнула, что экспозиция пополнилась новыми экспонатами, которые наверняка будут интересны горожанам и гостям Стерлитамака.

– Жизнь газеты без снимков представить просто невозможно, – сказала она. – Фотографиями газетный текст дышит. Репортажные снимки, портреты, пейзажи – во всех этих жанрах наши фотокорреспонденты одинаково сильны.

О том, как наша газета помогает музейным работникам восстанавливать пробелы в истории города, рассказала Наталья Насырова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея. Корреспондент «Стерлитамакского рабочего» Фаяз Юмагузин ещё раз подробно остановился на истории создания городской газеты, начиная с 1917 года.

И, конечно, одним из самых почётных гостей на открытии выставки стал старейший городской фотограф, сотрудничавший со «Стерлитамакским рабочим» на протяжении полувека, Михаил Кондратьевич Дегтярёв. Участник войны, награждённый тремя орденами за освобождение Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии, 93-летний ветеран рассказал о своей работе с редакторами Н.М.Бениным, Г.М.Арслановым, В.И.Дятловым, о собкорах, в разные годы сотрудничавших с газетой, о коллегах-фотографах, уже ушедших из жизни.

– Когда любишь работу, которой занимаешься, то всё у тебя получается. Так у меня вышло с фотоделом, верность которому я сохраняю уже долгие годы, – объяснил М.К.Дегтярёв свою приверженность к занятию фотографией. – И я рад сегодня участвовать в открытии выставки, посвящённой юбилею газеты, с которой связана вся моя жизнь.

Выставка продолжит свою работу до 13 октября. Приходите, и вы увидите мир, запечатлённый стараниями настоящих мастеров своего дела – наших фотохудожников и фотокорреспондентов.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104