Идти не за стереотипами, а за мечтой

Прима-балерина – о жизненных переменах без переломов

Балет стал к нам ближе: в Стерлитамак по приглашению руководителя народного хореографического театра-студии «Солнышко» Гузели Ишмаковой приезжала Наталья Сологуб – в прошлом первая солистка Мариинского театра, прима-балерина Дрезденского театра оперы и балета, заслуженная артистка РБ, дважды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Здесь, в Стерлитамаке, она давала детям и взрослым мастер-классы по классическому танцу. Нам удалось поговорить с нашей землячкой о том, зачем классике модерн, а также о природе успеха и мудрости судьбы.

– Вы живёте в Санкт-Петербурге и учите детей танцевать. Но преподавать и танцевать самой – разные ипостаси. Как произошли эти перемены?

– Ещё когда я танцевала в Дрездене, мои коллеги-балерины меня просили: «Посмотри, пожалуйста, мою вариацию», «Посмотри, правильно ли я делаю то или иное движение». В то время, с 2010 по 2014 годы, я параллельно училась на педагога-хореографа в академии им.Вагановой, так что перемены в моей жизни произошли легко, естественно и без переломов. Теперь я учу классическому танцу девочек, а мой муж Павел Москвито, в прошлом солист балета, руководит нашей студией-школой и преподаёт взрослым боди-балет.

– Вы лауреат многих премий. Какая из ваших наград вам особенно дорога и почему?

– Очень дорожу званием заслуженной артистки РБ: я получила его рано, в 19 лет. Мне также дороги две «Золотые маски», которые были для меня неожиданностью и большой радостью. Когда ты молод, много и интересно работаешь, то не думаешь, что можешь получить какие-то награды. Период в Мариинском театре был творчески насыщенным, я вспоминаю его с большой теплотой. Эти «Маски» – моя гордость. Они висят на стене в нашей студии – родители учеников спрашивают: «Это ваше?». «Да, это моё», – отвечаю я с гордостью.

– Ваш успех – это ваша судьба или ваша заслуга?

– Мой успех – это люди, которые меня окружают и в меня верят. В хореографическом училище таким педагогом была Леонора Сафыевна Куватова, в Башкирском государственном театре оперы и балета – Бахрам Юлдашев, в Мариинском театре моим первым педагогом была Ольга Ивановна Ченчикова, а затем моя безусловная любовь, мой педагог Елена Викторовна Евтеева. Она лепила меня буквально по кусочкам, я очень благодарна ей за колоссальное терпение, профессионализм, любовь к деталям, без которых невозможно обойтись при создании ролей. И ещё очень многим людям, которых я встретила на своём пути, хочу сказать спасибо!

– Что для вас значит ваш визит в Стерлитамак?

– Гузель Салимьяновна Ишмакова – судьбоносный для меня человек, она предопределила моё поступление в хореографическое училище. Я начинала со спортивной гимнастики, занималась у Сергея Павловича и Гульшат Гаяновны Сарычевых, а Гузель Салимьяновна тогда была педагогом по хореографии у гимнастов. Я в хореографическое училище поступила поздно, в 12 лет (опоздала на два года). Моя мама – очень смелый человек, она отпустила меня, ребёнка, учиться в другой город. Только нам двоим известно, какое это было трудное решение, и как тяжело нам давалась разлука. Людьми, поверившими в меня, я очень дорожу, люблю их и помню. По приглашению Гузели Ишмаковой я вернулась в город детства и очень рада здесь быть. Мой Стерлитамак – домашний, близкий сердцу, сюда радостно и волнительно возвращаться. Дети в театре-студии «Солнышко» чудесные: преданные нашему делу, они с такой жаждой поглощали всё, о чём я им рассказывала! Они просто украли часть моего сердца.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 сентября 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104