Из Краснодара – с наградами

Стерлитамаковец обошёл москвичей

В конце мая в Краснодаре прошёл финал пятого национального чемпионата WorldSkills Russia. Молодые профессионалы России состязались в строительной сфере, информационных технологиях, творчестве и дизайне, промышленном производстве, сфере услуг и обслуживания гражданского транспорта. Участвовали студенты средних профессиональных учреждений и учащиеся школ. Стерлитамаковец Иван Ямщиков, оператор станков с ЧПУ (числовым программным управлением) ООО «НПО Станкостроение» занял первое место в номинации «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ», оставив позади двух соперников из Москвы.

– Основная задача этого мероприятия – повысить популярность рабочих профессий, – сказал Иван во время нашей беседы. – На огромной площадке соревновались стилисты и трактористы, кондитеры и парикмахеры. Мне надо было обработать деталь по представленному чертежу и написать программу. Работал на сверлильно-фрезерном станке, который, кстати, выпускают на нашем заводе.

– Первое место стало неожиданным?

– Я готовился к конкурсу, но не думал, что обойду столичных ребят. Задание было интересное, с подобными чертежами раньше не сталкивался, но справился. Состязание понравилось, познакомился с людьми из разных уголков России, удалось прогуляться по Краснодару – чистый, ухоженный город, но наш Стерлитамак лучше.

Иван окончил гимназию № 3, поступил в индустриально-промышленный колледж, практику проходил в ООО «НПО Станкостроение», когда получил диплом, устроился на это же предприятие фрезеровщиком.

– Сейчас молодёжь неохотно идёт на заводы, почему ты сделал такой выбор?

– Мне есть с кого брать пример – мама работает на заводе. Работа нравится, зарплата неплохая, всё зависит от себя, – говорит Иван. – После службы в армии я вернулся на предприятие, решил стать оператором ЧПУ, несколько месяцев был учеником, спасибо наставнику Валентину Осипову, он научил мастерству, дальше уже опыта набирался сам. Младший брат Илья тоже решил пойти по семейным стопам: после окончания школы собирается поступать в индустриально-промышленный колледж.

В прошлом году Иван женился, его супруга Ирина – продавец. У молодой семьи собственного жилья пока нет, приходится арендовать, но они собираются купить квартиру в ипотеку. Ещё в планах Ивана – получить заочно высшее образование, он понимает – чтобы быть классным специалистом, необходимо учиться.

В ноябре Иван Ямщиков поедет на очередной конкурс молодых профессионалов, который состоится в Екатеринбурге. Надеемся, что выступит он достойно и, как и в этот раз, вернётся с наградами.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104