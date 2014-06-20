Когда отправляешься в дальнюю дорогу

Когда отправляешься в дальнюю дорогу, очень важен первый шаг. 72 театральный сезон – это и гастроли по городам республики и за её пределами. Наш первый маршрут – Бирск. Путь не ближний, но встреча – желанная. Наш театр в этом городе любят и ждут, этот позитив мы чувствуем в каждый свой приезд. Поэтому отправляемся с лёгким сердцем и надеждой на теплый приём. Играть будем комедию Пьера Шено «Будьте здоровы!». Спектакль любим зрителями – искромётная строка нашей репертуарной афиши. Для детей покажем «Приключения с шарлоткой». Поспешите за билетами!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104