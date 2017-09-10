Конкурс-опрос фотосессии “А НА ДУШЕ МОЕЙ ТЕПЛО! “
Друзья, в четверг состоялась наша фотосессия “А НА ДУШЕ МОЕЙ ТЕПЛО!” в рамках проекта “Лица города”. Тамара Андреева и Сергей Крамсков фотографировали вас, нарядных, улыбчивых – ещё совсем летних Шарфы и зонты не понадобились: дети в лёгких шапочках рисовали цветным мелом счастье, солнечные лучи купались в фонтане, вечер получился замечательный!
Одно нас огорчило: мы очень хотели поздравить победительниц предыдущей фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ!”, и вручить подарочные сертификаты от нашего партнёра СРЦ “ГАЛАКИТИКА”, но победители не пришли. Вчера забрала победительница! Ждём и вторую нашу юную победительницу под №5 за призом! Приглашаем в редакцию (ул.Комсомольская, 82, 4-й этаж, 12 кабинет, с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов): приз ждёт!
Открываем конкурс-опрос. Победители, набравшие больше всего голосов, как всегда, получат призы! Голосуйте и побеждайте!