Конкурс-опрос фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ! “
Друзья, мы рады, что вы поддерживаете наш проект “Лица города”.
На фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ!” мы поздравили победителей прошлой встречи “И дело в шляпе” – самые удачливые и харизматичные героини получили подарки от нашего партнёра – сети развлекательных центров “ГАЛАКТИКА”.
А потом мы провожали лето. Белые банты и фартуки, букеты и ранцы, книжки и глобус… Репетиция Дня знаний удалась на славу!
Герои нашей фотосессии – конечно, настоящие школьники, но прежде всего они дети. Гладить щенка, жмуриться от солнца в брызгах фонтана, гонять на самокате – пусть ребячьи забавы радуют и мальчишек, и девчонок, и их родителей!
Лето проходит, детство тоже. А счастье, которыми лучатся эти трогательные снимки, пусть останется с вами навсегда!
Друзья, мы открываем конкурс-опрос: фотографии участников встречи “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ” размещены на сайте нашей газеты. Победителей, как всегда, ждут призы. Голосуйте и выигрывайте!