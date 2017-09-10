Конкурс-опрос фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ! “

Друзья, мы рады, что вы поддерживаете наш проект “Лица города”.

На фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ!” мы поздравили победителей прошлой встречи “И дело в шляпе” – самые удачливые и харизматичные героини получили подарки от нашего партнёра – сети развлекательных центров “ГАЛАКТИКА”.

А потом мы провожали лето. Белые банты и фартуки, букеты и ранцы, книжки и глобус… Репетиция Дня знаний удалась на славу!

Герои нашей фотосессии – конечно, настоящие школьники, но прежде всего они дети. Гладить щенка, жмуриться от солнца в брызгах фонтана, гонять на самокате – пусть ребячьи забавы радуют и мальчишек, и девчонок, и их родителей!

Лето проходит, детство тоже. А счастье, которыми лучатся эти трогательные снимки, пусть останется с вами навсегда!

Друзья, мы открываем конкурс-опрос: фотографии участников встречи “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ” размещены на сайте нашей газеты. Победителей, как всегда, ждут призы. Голосуйте и выигрывайте!

Конкурс-опрос фотосессии “ЛЕТО, ПОЙДЁМ В ШКОЛУ! “ 1

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