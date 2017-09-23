Кто бы в токари пошёл? Пусть его научат

24 сентября – День машиностроителя

О государственном значении развития машиностроительной отрасли и станкостроения в частности мы уже не раз писали. Именно эта отрасль является важной и с точки зрения развития таких стратегических направлений промышленности, как авиастроение, судостроение, двигателестроение… Известна и глубина падения объёмов производства машин и станков в нашей стране после распада СССР. Только за последнее время благодаря целенаправленной государственной политике и необходимости импортозамещения уцелевшие предприятия машиностроения и станкостроения начали возвращаться к нормальной работе. Можно бы радоваться, но сколько теперь выявляется «колдобин» на пути этого развития! 20 сентября под председательством главы администрации ГО г.Стерлитамак Владимира Куликова состоялся круглый стол по обсуждению проблем и перспектив развития местных предприятий машиностроения и станкостроения.

– Машиностроительная область промышленности занимает одно из лидирующих мест по объёму производства в городе Стерлитамаке, – сказал Владимир Иванович. – Накануне про-фессионального праздника – Дня машиностроителя – мы решили собрать такой вот форум городского значения. Для этого пригласили руководителей, главных инженеров, главных специалистов предприятий, организаций, имеющих непосредственное отношение к машиностроительной отрасли, представителей банков, профессиональных учебных учреждений, профсоюза машиностроителей Республики Башкортостан.

Основную проблему, стоящую на пути развития машиностроительной отрасли, сразу счёл необходимым обозначить и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Юрий Тротт, охарактеризовавший достигнутые показатели работы местных НПО «Станкостроение», АО «Красный пролетарий», АО «Вагоноремонтный завод», ООО «Концерн Инмаш», действующих на четырёх производственных площадках технопарков: «Перед всеми остро стоит общая проблема – подготовка квалифицированных кадров!».

– Действительно, очень нужны станочники – токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, – подтвердил главный инженер вагоноремонтного завода Забир Алтынбаев. – В нашем коллективе средний возраст работающих 50-60 лет, и кто-то уже не может осваивать новые технологии, новые станки. Конечно, есть ещё и проблема приобретения или изготовления запчастей – ищем партнёров. Но кадровый голод заботит больше. Мы крайне заинтересованы в квалифицированных станочниках, которые могут работать на новом оборудовании.

– Нехватка квалифицированных рабочих болезненно переживается не только машиностроителями, но и нефтехимиками, – согласился Владимир Куликов. – Молодёжь пока идёт учиться больше на юристов да бухгалтеров. Престиж рабочих профессий нам с вами предстоит поднимать.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 сентября 2017 года)

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104