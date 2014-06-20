Лес рубят – город растёт

Самое трудное в добром деле – чтобы тебе поверили

Если бы вам сказали, что вырубка деревьев – благородное дело, вы бы удивились? Напрасно. В Комсомольском микрорайоне Стерлитамака (так называемый Кошачий посёлок) мёртвая и живая зоны давно поменялись местами. Детвора играет на пыльных дорогах, рискуя оказаться под колёсами автомобилей. А лесопосадку освоили наркоманы и бомжи – в сумерках лучше держаться от зелёного массива подальше. По инициативе горожан скоро всё изменится: вместо разросшихся вширь американских клёнов будет современная детская площадка. Впрочем, клёны никто не отменял – их окультурят, они станут частью парковой зоны.

ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ

С расчищенного от бурелома участка, урча и фыркая, уезжает бульдозер. Выкорчеванные пни, распиленные стволы, тёплая мягкая земля. Сентябрьское солнце благоволит тяжёлой работе и поторапливает людей: если зарядят дожди, дело встанет. Субботник в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная Россия» сейчас как нельзя кстати. Анастасия Мысляева и Дарья Суркова, члены Молодёжного совета, раздают волонтёрам перчатки:

– Поднимаем гражданскую инициативу и патриотизм, – объясняют девушки воодушевление, с которым они сейчас будут выгребать из бурелома мусор. – «Чистый город» – патриотично звучит!

Первокурсники СФ УГНТУ Виктория и Акбер уже готовы к работе:

– Я родом из Кумертау, у меня есть опыт волонтёрства: мы помогали пожилым людям и пропагандировали здоровый образ жизни, – говорит Виктория.

– Кто-то мусорил, а вы будете убирать – сегодняшний опыт вам точно не прибавит уважения к людям, – предупреждаю молодых людей.

– Такие люди всегда будут, я к этому философски отношусь, – улыбаясь, пожимает плечами Виктория.

– Как только я узнал о сегодняшнем субботнике, пошёл и записался, – говорит Акбер. – Хочу, чтобы город красивый был.

ЧТО В НАШИХ РУКАХ?

Вместе с тридцатью волонтёрами из стерлитамакских вузов и колледжей, продираясь сквозь ветки, складывает в мешки битое стекло и обломки кирпичей начальник отдела администрации городского округа по работе с территориями Лариса Каримова:

– Предприниматели из числа жителей микрорайона решили сделать подарок – они участвуют в республиканской программе местных инициатив. Детская площадка станет результатом софинансирования: 75 процентов средств выделяет республика, ещё 20 процентов – город, остальные 5 процентов – жители. Люди вкладываются и материально, и физически – каждый вечер расчищают территорию. Город помогает: ОЖКХ выделяет технику, отдел по молодёжной политике организует волонтёров. Площадка 30 на 30 метров будет поделена на две зоны – для малышей и для подростков.

– Всё началось с того, что в начале лета в «Стерлитамакском рабочем» я увидел информацию о программе местных инициатив, – рассказывает Александр Ванглес, предприниматель и местный житель. – Мы с моим коллегой Юрисом Мухаметрахимовым обсудили это, организовали собрание жителей микрорайона – решено было участвовать. Недели за две-три собрали документы, администрация городского округа нас поддержала. Ещё три недели вывозили мусор. С погрузчиками, экскаваторами, грузовиками поддерживают город и наш житель Дмитрий Черников. Многие из тех, кто здесь живёт, помогают – всех не могу перечислить, не все фамилии знаю. Сами покупаем перчатки и мешки и каждый день продолжаем работу. Надо до снега успеть всё расчистить и сделать планировку площадки. Лишь бы город и дальше нас поддерживал…

ЛИЧНАЯ ВЫГОДА

Оказывается, самое сложное в реализации гражданской инициативы – не денежные затраты и не потраченное время. Главная проблема – недоверие людей. Александр хочет, чтобы детям было где играть: он – глава большой семьи, скоро у них с супругой родится третий ребёнок.

– Моя личная выгода – безопасность детей нашего микрорайона. Не все в это верят, некоторые подозревают меня в какой-то корысти. Есть и такие, кто категорически отказывается вкладываться в будущую площадку и парковую зону, мол, это всё должен делать для нас город. Я думаю по-другому – спрашиваю себя: «А что мы сделали для города?».

– Хорошее дело начато. Мы участвуем –- деньги сдаём, делаем, что можем, – говорит пожилая жительница (мы с ней попутчицы, идём по ул.Шота Руставелли, посёлок – как на ладони, и, кажется, он уже меньше похож на забытое богом место). – Жалко ли лесопосадку? Нет, всё равно это была свалка. Люди утром на работу идут – мусор туда швыряют. Зачем? Мусор ведь у нас вывозят регулярно… Парковую зону обещают сделать. Вот бы сбылось!

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104