Лёд тронулся

Начинается отопительный сезон

От чего зависит удачный и своевременный старт отопительного сезона? Об этом беседуем с начальником МКУ «ОЖКХ г.Стерлитамака» И.Р.Гарифуллиным.

– Ильдар Рифович, каждую осень горожане простывают в собственных квартирах. Почему отопление дают так поздно?

– Сроки подачи тепла регламентированы статьёй 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Для запуска тепла среднесуточная температура должна опуститься до +8 и продержаться на этом уровне в течение пяти суток.

– То есть все претензии – к нормативным документам?

– Скорее к погодным условиям: в сентябре люди мёрзнут, а в начале мая, напротив, жалуются на духоту и просят отключить отопление. 25 сентября глава администрации городского округа подписал распоряжение № 709-р №О подаче тепла на объекты, расположенные на территории городского округа г.Стерлитамак РБ в 2017 году». Все УК и ТСЖ городского округа получили уведомления о начале отопительного сезона согласно распоряжению. Для сравнения: в Уфе аналогичное распоряжение подписали 26 сентября, Стерлитамакский район начинает подачу тепла 2 октября. Сначала тепло дадут в больницы, детские сады и школы, потом – в жилые дома, учреждения и на предприятия.

– Могут ли затянуть старт отопительного сезона неполадки в системе теплоснабжения?

– Для того, чтобы этого не произошло, летом ООО «БашРТС-Стерлитамак» и ООО «Стерлитамакские тепловые сети» проводят капитальный ремонт тепловых сетей. После него производят опрессовку, устраняют порывы. Город к отопительному сезону готов. Но нужно знать, что мина замедленного действия – неплательщики. Задолженность УК и горожан ресурсоснабжающим организациям могут негативно повлиять на объём капремонта сетей. Если мы хотим жить в тепле, должны платить за него вовремя.

ТЕРПЕНИЕ, ТОЛЬКО ТЕРПЕНИЕ!

Звоню в одну из управляющих компаний, напоминаю, что 25 сентября подписано распоряжение главы администрации о начале отопительного сезона, интересуюсь, когда батареи в квартире потеплеют.

– К 3 октября, – обещают мне.

– Почему так нескоро? У вас слесарей не хватает?

– Хватает, просто пуск тепла – трудоёмкий процесс…

А НАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Оказывается, мы мёрзнем не только из-за нерасторопности УК, но и из-за собственной правовой неграмотности:

– Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», именно собственники, а не погодные условия решают, когда начинать отопительный сезон, – говорит руководитель городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Наталья Абубакирова. – УК должны дать тепло с того момента, с которого жильцы готовы его оплачивать. Для этого нужно написать заявление в УК (достаточно заявления от председателя совета МКД) и потребовать подключить тепло.

Но, несмотря на наши пожелания и заявки, дом должен быть готов к приёму тепла: проведена опрессовка, получен паспорт готовности и оплачено тепло, которое мы получали в предыдущий отопительный сезон.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104