Министр образования Башкортостана – о преподавании родных языков

Гульназ Шафикова ответила на вопросы агентства «Башинформ»

– Гульназ Радмиловна, почему башкирский государственный и башкирский родной – это не одно и то же? Можете ещё раз объяснить, как организовывалось преподавание башкирского языка в школах до нынешнего учебного года? В каких классах и объёмах?

– Изучение родного языка – это право, определённое Конституцией Российской Федерации. Если говорить про учебные планы, родной язык – это предмет обязательный, входящий в инвариативную часть учебных планов образовательной программы. Родной язык обязательно изучают в каждом классе, начиная с первого.

Преподавание в школах башкирского государственного языка обеспечивается Конституцией Республики Башкортостан. Это предмет по выбору. Он должен входить в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. До прошлого года учёт мнений родителей у нас вёлся через коллегиальные органы. Изучение башкирского как государственного предлагалось детям и родителям со второго по девятый класс. Это определено законом Республики Башкортостан об образовании.

В этом году ситуация немного изменилась. 28 августа вышли поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам Совета по межнациональным отношениям. Теперь каждый родитель должен решить, какой язык он определяет для ребёнка в качестве родного, а затем написать в школе заявление на изучение родного языка.

Что касается башкирского государственного языка, то он в каждой образовательной организации предлагается по выбору. Но, подчёркиваю, является обязательным для предложения, потому что это определено Конституцией Республики Башкортостан и законом «О языках Республики Башкортостан».

С 2011 года были введены федеральные государственные образовательные стандарты. Сейчас дети дошли до седьмого класса, все эти годы точно так же вместе с родителями определяли предметы по выбору, решали на родительском собрании, какие предметы они выберут в качестве изучаемых. Но до этого момента с родителей ежегодно не собирались заявления. Это делалось только на ступень образования, скажем, в первом и пятом классе. Теперь мы ежегодно собираем с родителей заявления на предметы по выбору.

– Гульназ Радмиловна, напомните ещё раз, какое поручение дал Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле органам прокуратуры и руководителям региональных властей? Как это поручение повлияет на преподавание родных и государственных языков?

– Владимир Владимирович Путин на Совете по межнациональным отношениям дал поручение главам регионов обеспечить обучение на языках и изучение родных и государственных языков на добровольной основе.

Кроме того, Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Рособрнадзором дано поручение провести проверку соблюдения в субъектах Российской Федерации положений законодательства, касающихся обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации.

Собственно, только в этом и есть особенность. На преподавание этих предметов никакого влияния не будет оказываться. Выбор предмета остаётся за родителями. Если по старым стандартам башкирский как государственный предлагался детям в рамках национального регионального компонента, то по новым стандартам такого компонента нет. Есть только школьный компонент. Родители сами должны определить, какие предметы они выбирают. В качестве одного из предметов им предлагается башкирский язык как государственный.

– То есть каких-либо принципиальных изменений нет?

– Принципиальных изменений нет. Появилось обязательное условие – добровольное письменное согласие родителей на изучение предмета по выбору.

– Какова позиция нашей республики относительно этого поручения Президента страны?

– Республика поддерживает Президента страны Владимира Путина в том, что и родные языки, и башкирский язык как государственный должны изучаться добровольно. Поэтому сейчас на родительских собраниях во всех школах с родителей собраны заявления о том, какие предметы они выбирают. Им предлагались дисциплины из разных предметных областей. Но их перечень составляет сама образовательная организация, которая находится в том или ином районе нашей республики, в пределах своих возможностей.

Кстати, у нас есть предварительная информация, что родители более 73 процентов школьников выбрали изучение башкирского языка как государственного. То есть сегодня всё больше обучающихся в школах вне зависимости от национальности – башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, другие народы – изъявляют желание изучать башкирский язык как государственный.

Это очень серьёзная цифра, которая говорит о том, что призыв Главы нашей республики Рустэма Закиевича Хамитова помочь башкирскому языку, выбирая обучение на добровольной основе, поддержан обществом. Это указывает и на то, что и родители, и дети прекрасно понимают важность изучения башкирского языка, дорожат взаимопроникновением культур, взаимоуважением как условием сохранения межнационального мира и согласия в республике.

Вместе с тем нужно признать, что наша задача (когда я говорю «наша», то имею в виду все заинтересованные в качественном преподавании башкирского языка стороны) теперь ещё больше осложняется. На нас будет давить груз ответственности перед людьми, проголосовавшими за изучение языка. Поэтому мы должны расширить возможности для изучения башкирского языка, модернизировать методику его преподавания, наполнив эту работу реальным содержанием, подойти к ней неформально. Эту позицию Глава республики Рустэм Закиевич Хамитов чётко озвучил в ходе августовского совещания по образованию. Нужно активнее работать с родительским сообществом, внедрять новые формы обучения – факультативы, кружки для желающих, электронные курсы, дистанционное образование. При этом мы не имеем права забывать о носителях башкирского языка, проживающих за пределами республики и страны. Они тоже должны иметь возможность изучать родной язык, и мы будем этому содействовать.

Одним словом, в республике будет сделано всё для того, чтобы сохранить и приумножить накопленный опыт изучения и преподавания башкирского языка.

– Есть разные мнения по поводу добровольного изучения башкирского языка. Некоторые и вовсе считают, что это приведёт к его уничтожению. Разве это так? Что вы можете им ответить?

– Считаю, что это подмена понятий – добровольное изучение языка равно уничтожению языка. Добровольное изучение – это как раз повышение мотивации в изучении того языка, который ты считаешь родным. То, что сегодня заявление можно писать ежегодно, расширяет возможности наших родителей. У нас есть многонациональные семьи. То есть в одном классе в качестве родного они могут выбрать русский, на следующий год – башкирский. Это очень большое расширение возможностей. Мне кажется, родители должны этим воспользоваться для того, чтобы дети стали более конкурентоспособными.

Добровольное изучение открывает новые горизонты и для башкирского языка как государственного. Это позволит уйти от порой формального подхода к предмету, совершенствовать методику его изучения, раскрыть творческий потенциал учителей, сделать уроки башкирского по-настоящему востребованными и интересными для детей всех национальностей, проживающих в нашей республике.

К слову, сегодня только восемь процентов родителей отказались от изучения их детьми башкирского языка как государственного. С другой стороны, мы знаем поговорку: «Насильно мил не будешь». У нас есть примеры, когда школьники насильно изучали иностранные языки, а после окончания школы их совсем не знали, хотя имели в аттестате хорошую отметку.

Тем не менее мы будем продолжать упорно работать, доказывая, что башкирский язык достоин изучения. Будем делать всё для того, чтобы никто из 73 процентов выбравших язык не разочаровался. При этом мы полагаем, что родители, написавшие отказ, может быть, ещё передумают. Будем продолжать убеждать их, совершенствуя методику преподавания, вводя современные формы, делая уроки по-настоящему интересными.

– Министерство образования организовало «горячую линию» по изучению башкирского языка. Какие вопросы задают наиболее часто? С чем обращаются граждане?

– За неделю поступило почти 1,5 тысячи звонков. Наиболее часто задаваемый вопрос: «Какие предметы можно выбрать?». Или, например, говорят о том, что им предложили всего четыре предмета, а они хотели бы ещё один. Что им делать дальше? Мы отсылаем их к федеральному закону «Об образовании», где написано, что перечень предметов должен быть сформирован исходя из возможностей образовательной организации.

Многие просят разъяснить отличия в изучении башкирского как государственного и как родного. Кроме того, задают вопросы по выбору родного языка. Есть вопрос о том, какой язык считать родным? Можно ли выбрать тот язык, который в семье не используется? Например, у ребёнка в метрике написан один язык, а он хочет изучать совсем другой.

– Как министерство реагирует на эти вопросы?

– Реагируем мы положительно. Это говорит о том, что у нас очень высока гражданская позиция родителей и детей. Они очень заинтересованы в изучении своих родных языков, одновременно понимая важность знания башкирского языка как государственного. Им не всё равно, как они дальше будут жить. Поэтому-то количество вопросов, которые мы получили за эту неделю, нас только радует. Мы видим, что патриотическая позиция наших родителей очень высока.

За эту неделю мы получили более тысячи вопросов. Родители ещё не привыкли к тому, что сейчас надо писать заявление, поскольку раньше это делалось на родительском собрании в открытом голосовании.

Люди пытаются перенаправить министерству и семейные вопросы. Например, если отец выбрал один язык, а мать – другой, как поступить образовательной организации? Мы говорим, что это индивидуальная ситуация для каждой семьи. Нужно приглашать и находить консенсус.

Точно так же задают вопросы по наполняемости группы. Скажем, если в классе только три человека выбрали один язык, а остальные – другой. Мы говорим о том, что есть факультативные занятия, деления по параллельным классам, и нужно предлагать родителям разные подходы. Но выбор каждого родителя должен быть обеспечен в пределах возможностей образовательной организации.

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