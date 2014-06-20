«Музыка их связала…»

Юбиляры супружеской жизни награждены медалью «За любовь и верность»

Глава администрации ГО Владимир Куликов от имени правительств РФ и РБ поздравил с 50-летием супружеской жизни чету Акшенцевых и вручил юбилярам медаль «За любовь и верность» с изображением покровителей брака святых Петра и Февронии.

Кроме памятной награды, супруги Акшенцевы были награждены грамотой оргкомитета по проведению Дня любви, семьи и верности, а также двумя нагрудными знаками в форме ромашки – символа этого праздника.

– Я очень рад поздравить вас с заслуженной наградой, – отметил Владимир Иванович. – Вы воспитали замечательных детей, у вас много талантливых и успешных учеников, а ваш вклад в развитие культуры нашего города трудно переоценить. Молодые должны брать с вас пример. Здоровья вам и любви!

Сергей Алексеевич и Галина Александровна Акшенцевы – известные в городе музыканты и педагоги, заслуженные работники культуры РБ. Уже полвека они преподают в музыкальной школе № 1, а Сергей Алексеевич много лет отдал оркестру народных инструментов при городской филармонии, в течение длительного времени являясь его руководителем.

– Мы познакомились 53 года назад ещё студентами Салаватского музыкального училища, – вспоминает Галина Александровна. – Три года встречались, а учиться в Челябинский институт культуры поехали уже мужем и женой. С Сергеем Алексеевичем нас объединяет искусство, которому мы верны всю жизнь. И, конечно, наши дети. Дочь Лариса – пианистка, замужем за оперным певцом. Они живут и работают в Германии: дочка преподаёт в музыкальной школе, зять поёт в Боннской опере. Их дочь Софья, наша старшая внучка, учится в Кёльнском университете, изучает лингвистику и историю искусства. Наш сын Александр живёт с семьёй в Стерлитамаке, работает в «Роснефти». Его сын Вячеслав – студент нефтяного университета, а дочка Наташа – восьмиклассница. Все наши внуки получили музыкальное образование. А мы с мужем продолжаем учить музыке других детей, возим их на конкурсы, и это поддерживает нас в тонусе.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 сентября 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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