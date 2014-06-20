Мы ждём нашу юную победительницу за призом!

Ждём нашу юную победительницу под №5 за призом! Приглашаем сегодня и в пятницу к нам в редакцию (ул.Комсомольская, 82, 4-й этаж, 12 кабинет, с 9 до 17/30 часов (обед с 13 до 14 часов): приз ждёт!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104