На оперативке у главы администрации

Владимир Куликов дал поручение своему заместителю по вопросам городского хозяйства начать подачу тепла в дошкольные, образовательные и медицинские учреждения уже на этой неделе.

Глава администрации напомнил участникам совещания, что 30 сентября состоится общегородской субботник.

– Давайте все вместе приведём родной город в порядок, уберём мусор и опавшую листву, – обратился к руководителям предприятий и организаций Владимир Иванович.

В ходе оперативного совещания руководители отделов и структурных подразделений администрации города доложили о своей работе. За неделю снесены 26 аварийных деревьев, произведена обрезка 27 деревьев, омоложены 37 деревьев. Произведена вырезка поросли на площади в 84 кв. м. За неделю произведён ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади 10990 кв. м, из них по ул.Пугачёва – 1512 кв. м, Трудовой – 5297 кв. м, Советской – 3181 кв. м, также ведётся ремонт химзаводского кольца – 1000 кв. м. Ямочный ремонт произведён на площади 76 кв. м.

За неделю установлены 7 новых дорожных знаков, отремонтированы 2 знака и один светофорный объект. Нанесены 14 разметок «Стоянка для инвалидов» и 3700 метров осевой разметки по ул.Артёма.

В центре занятости населения поставлены на учёт как ищущие работу 129 человек, признаны безработными 63, трудоустроены 94. Уровень безработицы по Стерлитамаку составляет 0,86 процента.

За неделю в городе родились 55 младенцев, «скорую помощь» жители вызывали 2281 раз, в поликлиники обратились 42046 человек, в стационары поступили 1335 пациентов.

Глава администрации дал задание своему заместителю по строительству и развитию инфраструктуры городского округа держать на ежедневном контроле ситуацию с обманутыми дольщиками, а также вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Подрядным организациям предстоит ускорить благоустройство дворов и асфальтирование дорог, чтобы по максимуму использовать благоприятные погодные условия. На прошлой неделе была проведена обработка парков и скверов города от грызунов, на предстоящей неделе запланирована обработка против клещей.

В субботу состоялась первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, в которой участвовали фермерские хозяйства Гафурийского и Альшеевского районов. Было организовано около 500 торговых мест. Владимир Куликов поблагодарил руководство районов за хорошую организацию ярмарки. Следующая ярмарка пройдёт с участием Аургазинского района.

На неделе Стерлитамак посетит делегация провинции Аньхой Китайской Народной Республики. Цель визита – проведение переговоров по вопросам развития торгово-экономического

и инвестиционного сотрудничества.

Ведётся подготовка ко Дню пожилых людей, республиканскому празднику башкирского фольклора «Ашкадар тандары» и празднованию Дня Республики. В ближайшее время в городе будут проведены антитеррористические учения, а также всероссийские учения по линии МЧС.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104