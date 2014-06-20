На работу – в полицию

В УМВД России по городу Стерлитамаку требуются сотрудники от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооружённых Силах РФ, имеющие среднее профессиональное (юридическое или иное) образование, либо высшее юридическое образование, желательно с опытом работы. Кандидаты должны быть годными по состоянию здоровья к службе в ОВД, не судимы и не иметь административных наказаний.

Сотрудники ОВД обеспечиваются полным соцпакетом. В него входят бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья, ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотрудника и одного из членов его семьи. Нуждающимся предоставляется единовременная выплата на приобретение жилья при трудовом стаже в ОВД от 10 лет. Назначение пенсии осуществляется после 20 лет службы.

Дополнительную информацию можно получить в отделении по работе с личным составом УМВД России по г.Стерлитамаку по адресу: пр.Ленина, 7. Телефон 20-45-74.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104