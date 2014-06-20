Нарисуем торт?

В эту субботу в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдёт «Праздник хлеба-2017». Приглашаются семьи с детьми, молодёжь и все, кому небезразличен труд хлебопёка.

Для посетителей будут организованы концертная и конкурсная программы. На празднике вы сможете поучаствовать в мастер-классах по изготовлению хлебобулочной продукции и пирожных, увидеть презентацию новинок ООО «ТД Стерх». Для детей подготовят игровые зоны «Попади в цель», «Я рисую торт». Мероприятие завершится презентацией логотипа предприятия и угощением посетителей.

Праздник состоится 9 сентября. Начало – в 14 часов. Добро пожаловать!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104