О семье пишем вместе!

Ежегодно Фонд Андрея Первозванного и всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки» проводят всероссийский конкурс «Семья и будущее России». В этом году заявки на участие в конкурсе подали 435 печатных изданий из всех регионов страны. Финалистами стали 40 из них, в том числе «Стерлитамакский рабочий». Дорогие читатели, мы благодарны вам: вы герои наших публикаций, именно вам мы обязаны нашими творческими успехами.

У нас есть возможность работать ещё лучше: Фонд Андрея Первозванного, ассоциация журналистов, освещающих семейную тематику, и лаборатория «Однажды» запускают проект «Школа социальной журналистики. Курс 1. Портрет». Известные всей стране журналисты Дмитрий Соколов-Митрич и Марина Ахмедова будут учить 12 участников, прошедших предварительный отбор, профессионально и интересно писать об отцах (курс проводится в рамках проекта «Быть отцом!»). Преподаватели курса убеждены, что истории успешных отцов, проживающих в разных российских регионах и не являющихся звёздами шоу-бизнеса, великими спортсменами, космонавтами или писателями, могут быть не менее вдохновляющими, чем истории Фёдора Конюхова, Николая Валуева или Захара Прилепина.

В результате, участвуя с сентября до декабря в шести вебинарах, журналисты пройдут путь от поиска героя до публикации, на каждом этапе получая ценные рекомендации и советы от ведущих курса и коллег-журналистов, напишут три текста, освоят новые техники и подходы, а, возможно, кардинально изменят свою работу с людьми и текстами. Профессиональный рост – это всегда полезно, особенно когда мы пишем о самом важном – о семье. Уважаемые читатели, предлагайте ваши истории, будьте нашими героями!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104