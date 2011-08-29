Особый день для верующих

Мусульмане отметили Курбан-байрам

Священный праздник Курбан-байрам в этом году совпал с Днём знаний. Поэтому среди верующих, спешащих на праздничное богослужение в строящуюся мечеть по ул.Караная Муратова, было немало родителей с детьми, одетыми в праздничную школьную форму и с букетами.

Гульзифа Хайбуллина вместе с дочкой, третьеклассницей Зариной идут в мечеть, чтобы положить хаир (пожертвование):

– Мы живём недалеко, решили перед школьной линейкой зайти в мечеть. Этот праздник наполнен особым нравственным смыслом, символизирует мир, чистоту помыслов. Настроение приподнятое, радость на душе и погода словно благоволит верующим – светит ясное солнце.

Действительно, первый день осени позволил все праздничные мероприятия провести под открытым небом: на большом поле за мечетью имам прочитал намаз и хутбу – проповедь, рассказывающую о значении праздника.

Председатель местной религиозной мусульманской организации Салават Яппаров сказал, что после торжественного богослужения запланированы спортивные состязания, пройдут соревнования по волейболу среди городских команд.

– На праздник многие приходят с детьми, поэтому мы предусмотрели развлечения и для них – аттракционы, катание на лошадях, – отметил Салават Мидхатович.

Пока проходят праздничные богослужения, в двух огромных казанах готовится угощение – плов. Повар Руслан Хабибов рассказывает, что особого рецепта приготовления нет, блюдо всегда получается отменным, и его хватает, чтобы раздать всем желающим:

– Можем накормить всех горожан, приходите!

Мы видим, как приветствуют друг друга бабушки в белых одеждах:

– Живём в разных районах города, но каждую неделю встречаемся на пятничном намазе, – говорит Миниса Сафариева. – Видимся друг с другом, обмениваемся новостями, для нас такое общение – радость. Сегодня выпьем чаю, может, и спляшем.

– По традиции, в этот день принято резать барашка, готовить вкусные угощения для близких, соседей, – продолжает Гульшат Мутагарова. – Это касается состоятельных людей. Если человек малоимущий, он может с радостью принять подарки и угощения. Аллах справедлив, помогает в благих делах. Я родилась и выросла в Стерлитамаке, наша семья всегда соблюдала религиозные традиции. Мне посчастливилось три раза совершить хадж в Мекку, меня называют хаджия.

Пятилетний Адам Кононов пришёл в мечеть в красивой тюбетейке, расшитой национальными узорами.

– Тюбетейку подарил дядя, он живёт в Ташкенте, – рассказывает мальчуган. – Сегодня я пришёл с няняйкой, она молится и просит здоровья для всех нас…

По традиции, Курбан-байрам отмечают три дня, в это время городские мечети посещают многие горожане и гости Стерлитамака, после этого праздник отмечают в семьях, в кругу близких и родных.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104