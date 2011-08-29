Особый день для верующих
Мусульмане отметили Курбан-байрам
Священный праздник Курбан-байрам в этом году совпал с Днём знаний. Поэтому среди верующих, спешащих на праздничное богослужение в строящуюся мечеть по ул.Караная Муратова, было немало родителей с детьми, одетыми в праздничную школьную форму и с букетами.
Гульзифа Хайбуллина вместе с дочкой, третьеклассницей Зариной идут в мечеть, чтобы положить хаир (пожертвование):
– Мы живём недалеко, решили перед школьной линейкой зайти в мечеть. Этот праздник наполнен особым нравственным смыслом, символизирует мир, чистоту помыслов. Настроение приподнятое, радость на душе и погода словно благоволит верующим – светит ясное солнце.
Действительно, первый день осени позволил все праздничные мероприятия провести под открытым небом: на большом поле за мечетью имам прочитал намаз и хутбу – проповедь, рассказывающую о значении праздника.
Председатель местной религиозной мусульманской организации Салават Яппаров сказал, что после торжественного богослужения запланированы спортивные состязания, пройдут соревнования по волейболу среди городских команд.
– На праздник многие приходят с детьми, поэтому мы предусмотрели развлечения и для них – аттракционы, катание на лошадях, – отметил Салават Мидхатович.
Пока проходят праздничные богослужения, в двух огромных казанах готовится угощение – плов. Повар Руслан Хабибов рассказывает, что особого рецепта приготовления нет, блюдо всегда получается отменным, и его хватает, чтобы раздать всем желающим:
– Можем накормить всех горожан, приходите!
Мы видим, как приветствуют друг друга бабушки в белых одеждах:
– Живём в разных районах города, но каждую неделю встречаемся на пятничном намазе, – говорит Миниса Сафариева. – Видимся друг с другом, обмениваемся новостями, для нас такое общение – радость. Сегодня выпьем чаю, может, и спляшем.
– По традиции, в этот день принято резать барашка, готовить вкусные угощения для близких, соседей, – продолжает Гульшат Мутагарова. – Это касается состоятельных людей. Если человек малоимущий, он может с радостью принять подарки и угощения. Аллах справедлив, помогает в благих делах. Я родилась и выросла в Стерлитамаке, наша семья всегда соблюдала религиозные традиции. Мне посчастливилось три раза совершить хадж в Мекку, меня называют хаджия.
Пятилетний Адам Кононов пришёл в мечеть в красивой тюбетейке, расшитой национальными узорами.
– Тюбетейку подарил дядя, он живёт в Ташкенте, – рассказывает мальчуган. – Сегодня я пришёл с няняйкой, она молится и просит здоровья для всех нас…
По традиции, Курбан-байрам отмечают три дня, в это время городские мечети посещают многие горожане и гости Стерлитамака, после этого праздник отмечают в семьях, в кругу близких и родных.
Альбина РАХИМОВА