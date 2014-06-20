От семьи к семье!
По инициативе Молодёжного совета при Совете городского округа город Стерлитамак 17 сентября в 11 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35, первый этаж) пройдёт ярмарка обмена детскими вещами «От семьи к семье». Цель мероприятия – поддержка молодых семей с детьми. Принцип ярмарки предельно прост: приносите то, что вам не нужно, забирайте то, что нравится. Подарите вещам, из которых выросли ваши дети, вторую жизнь! Предлагаем участникам акции обменять понравившиеся детские вещи или отдать их безвозмездно. В связи с наступающими холодами в приоритете – детские зимние вещи. Для детей будут работать аниматоры.
Условия и правила участия:
– вещи должны быть в хорошем состоянии;
– количество вещей должно быть не менее трёх;
– для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8-917-78-96-570.
Молодёжный совет при Совете ГО г.Стерлитамак