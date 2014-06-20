От семьи к семье!

По инициативе Молодёжного совета при Совете городского округа город Стерлитамак 17 сентября в 11 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35, первый этаж) пройдёт ярмарка обмена детскими вещами «От семьи к семье». Цель мероприятия – поддержка молодых семей с детьми. Принцип ярмарки предельно прост: приносите то, что вам не нужно, забирайте то, что нравится. Подарите вещам, из которых выросли ваши дети, вторую жизнь! Предлагаем участникам акции обменять понравившиеся детские вещи или отдать их безвозмездно. В связи с наступающими холодами в приоритете – детские зимние вещи. Для детей будут работать аниматоры.

Условия и правила участия:

– вещи должны быть в хорошем состоянии;

– количество вещей должно быть не менее трёх;

– для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8-917-78-96-570.

Молодёжный совет при Совете ГО г.Стерлитамак

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104