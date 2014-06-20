Отключение воды

В связи с проведением капитального ремонта в сетях водоснабжения будет проведено отключение питьевой воды с 23 часов 29 сентября до 6 часов 30 сентября в следующих районах города: п.Первомайский, Дом быта, вдоль ул.Элеваторной.

В период проведения работ возможно понижение давления подачи воды по ул.Шафиева.

После окончания работ возможно некоторое помутнение питьевой воды.

Межрайкоммунводоканал

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104