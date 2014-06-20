Отличились водники «Глобуса»
В первые сентябрьские выходные в Стерлитамаке на Бельских порогах прошли соревнования на Кубок Республики Башкортостан по спортивному туризму. В состязаниях на одном из самых бурных участков течения Белой участвовали сильнейшие спортсмены республики. Они соперничали на дистанции в классах «катамаран-4», «катамаран-2», «каяк» и в командной гонке.
В результате упорной борьбы в общем зачёте первое место заняла команда «ДЮСШ № 28-Дервиш» из Уфы, второй стала первая команда Стерлитамакского турклуба «Глобус», совсем немного от одноклубников отстал второй состав, «Глобус-2», показавший третий результат.
Особо надо отметить успех мужчин-водников нашего «Глобуса», победивших в классе «катамаран-4», – Юрия Мудрика, Дениса Иванова, Андрея Мельникова и Антона Смирнова (на снимке). В классе «катамаран-4» заняла второе место женская команда «Глобуса» – Светлана Ямщикова, Наталья Антошкина, Лариса Вяхирева и Мария Степанцева.
Участники соревнований выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и 1-3 спортивных разрядов.
Олег ПЕРШИН