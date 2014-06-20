Признаки подлинности и способы отличия от подделки купюры, достоинством 5000 рублей

В целях предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений, связанных со сбытом поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации на территории города Стерлитамак, Управление МВД России по городу Стерлитамаку уведомляет о наиболее часто встречающихся поддельных купюрах достоинством 5 000 рублей со следующими сериями и номерами «вм» № 5884723, «ба» № 5876995, «ав» 774766, «бв» № 4784742, «бв» 5884775, «ав» № 5874775 , «ба» № 6976961, «вм» 4784745, «вм» № 5884769.

Кроме того уведомляем о признаках подлинности и способах отличия от подделки купюр:

В верхней и нижней части орнаментальной ленты на лицевой стороне банкноты расположены строки с микротекстом, которые хорошо просматриваются при увеличении.

• На фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты в окне фигурной формы, при наклоне банкноты видны либо повторяющиеся изображения чисел номинала купюры, разделённых ромбами, либо радужный блеск без изображения.

• Тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты, метка для людей с ослабленным зрением и текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

• На монотонном поле зеленого цвета при наклоне банкноты появляются голубые и желтые полосы, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более темном участке в нижней части поля.

• При рассматривании банкноты против источника света справа от изображения герба города наблюдается число номинала купюры, выполненное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь.

Так же в торговых точках необходимо завести специальные тетради для учёта поступления купюр достоинством 5 000 рублей, а так же сомнительных купюр любого достоинства, при этом записывать время сбыта купюры, приметы лица, за какие услуги либо товары была произведена оплата, оборудовать торговые точки камерами видеонаблюдения и оборудованием для распознавания фальшивых денежных купюр.

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