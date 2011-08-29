Первоклассников по осени считают

Как АО «СТЕРХ» ребятишек в школу провожал

Стерлитамакский хлебокомбинат устроил девчонкам и мальчишкам – будущим первоклассникам, а также их родителям – работникам предприятия – незабываемый праздник. В этом году здесь небывалый урожай – в школу пойдут 54 ребёнка.

Помощник генерального директора по социальным вопросам Ринат Каримович Зубаиров рассказывает:

– Одиннадцать лет назад мы придумали праздник «Проводы первоклассников». Потом его переняли и в других местах. Посмотрите, все уже собрались. Сейчас председатель профкома Ринара Ураловна Мунасыпова и отличник народного образования педагог Илона Анатольевна Сесько, разделив детей на две группы, отправятся на хлебозаводы №№ 2 и 3. Там ребятам покажут, где и как работают их родители, а затем будет увлекательная праздничная программа.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И я отправилась вместе со всеми на булочное производство. Какие там витали ароматы! Детки посмотрели, как выпекают вкусные пышные батоны, булочки с тонкой поджаристой корочкой, как они, такие аппетитные, плывут по конвейеру. Конечно, всех угостили лакомством с творогом только-только из печи. А печи там непростые – немецкие, с компьютерным управлением. Они никогда не ошибаются.

На хлебном производстве ребятишек удивили пышные караваи. Деткам показали разные виды чёрного хлеба – с изюмом, тмином. Будущий первоклассник Егор Маленков признался:

– Здорово тут! Я буду науки разные проходить, пригодится знание, как хлеб готовят.

От угощения Егор отказался:

– Хлеб так просто не ем. Только с молоком или со сгущёнкой.

Обе группы встретились у фонтана, что рядом с главным зданием. Как хорошо в жаркий день посидеть в тени деревьев у струящейся прохладной воды! Потом все отправились в музей, где узнали много интересного об истории предприятия и людях, которые её делали, о том, что выпекалось и выпекается на хлебокомбинате. И что без хлеба, как без воды – ни туды и не сюды!

В актовом зале детей ждал волшебный праздник. В гости к ним пришли сказочные звери – их роли исполняли артисты. Занимательные конкурсы, шарады, соревнования сменяли друг друга. Ребятишки веселились от всей души. А какие подарки они получили! В большом мешке для обуви лежал полный набор канцелярских принадлежностей.

– Мы очень серьёзно готовились к этому празднику, – говорит Ринат Каримович, – продумали сценарий, пригласили артистов, приготовили подарки. Нам хотелось, чтобы проводы в школу запомнились нашим детям на всю жизнь. Первоклассникам вручили ещё и наши фирменные рулеты, чтобы они вместе с родителями отпраздновали День знаний.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104