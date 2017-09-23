«Подкачать» иммунитет

Противовирусные препараты облегчают не жизнь,

а родительский кошелёк?

В сезон простуд взрослые наперегонки опустошают аптечные витрины: хочется защитить детей от вирусов. Как жить, чтобы получить от осени ворох сказочно красивых листьев, а не больничных листов? Об этом говорим с аллергологом-иммунологом Т.А.Челпановой.

– Татьяна Анатольевна, производители лекарств активно используют маркетинговый призыв «укрепить иммунитет». Как отличить часто болеющего ребёнка от обычного? Как понять, что пора посетить иммунолога? И каждому ли нужна иммунограмма?

– Критерии часто болеющего ребёнка существуют в зависимости от возраста: с трёх до четырёх лет ребёнок обычно болеет шесть раз в год, 4-5-летний – пять раз, старше пяти – четыре раза в год. Но, конечно, эти критерии условны: все педиатры и иммунологи знают, что ребёнок, который начинает посещать детский сад, может болеть 10-12 раз в год, и это считается вариантом нормы. Чтобы отличить часто болеющего ребёнка от обычного, нужно ориентироваться не только на частоту заболеваний, но и на их характер: если это лёгкая респираторная инфекция (насморк, кашель, день-два повышенная температура), паниковать не стоит. Другое дело, если ребёнок болеет длительно, больше недели, и у него возникают бактериальные осложенения: конъюнктивит, риносинусит, отит, гнойная ангина, пневмония, и это происходит каждый раз, когда ребёнок заболевает. Это повод для обращения к специалистам – сначала к педиатру, затем к иммунологу. Иммунограмма показана далеко не всем. Для простого определения уровня иммунитета обычного ребёнка достаточно общего анализа крови с лейкоформулой – его делают всем перед началом посещения детского сада и школы.

– Осенью родители готовят оборону: скупают противовирусные таблетки. Правильно ли это? Возможно ли «подстелить соломку» и уберечь от ОРВИ?

– Осенью малыши идут в детский сад, ребята постарше возвращаются в школьные коллективы. Паниковать не нужно, это закономерный этап жизни ребёнка. За лето его иммунитет стал крепче: он много времени проводил на свежем воздухе, ел ягоды и фрукты. Общие ререкомендации для укрепления иммунитета перед сезоном простуд таковы: установить режим дня (ранний подъём и ранний отход ко сну, полноценный сон), больше гулять, провести витаминотерапию длиной в месяц. Допустимо применять иммуностимулирующие средства: не таблетки, а спреи, мази, капли, ими нужно обрабатывать полость носа. Они предохраняют слизистые от проникновения вирусов. Родителям надо взять за правило после возвращения ребёнка из детского учреждения промывать нос и полоскать рот солевым раствором.

– Можно ли каждое ОРВИ лечить противовирусными препаратами?

– Нет, курс лечения ими можно проводить не чаще одного раза в 2-3 месяца.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 сентября 2017 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104