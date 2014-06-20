Попасть в «Сказку»? Запросто!

Идёт набор в творческие коллективы ГДК

Где находится «Солнышко»? Как попасть в «Сказку»? Будет или нет «Вдохновение»? Эти и многие другие вопросы волновали родителей, пришедших в ГДК на день открытых дверей.

Прежде чем принять решение, куда отдать своё чадо, родителям вместе с детьми предложили посмотреть концерт. В нём участвовали практически все детские и юношеские коллективы ГДК, наглядно показывая свои умения потенциальным участникам. Перед каждым выступлением ведущая рассказывала краткую историю творческого объединения, перечисляла многочисленные награды и конкурсы, призёрами которых оно является. Зрители, впечатлённые внушительным списком достижений, с трепетом ожидали выступления прославленных артистов. И они не подвели: весёлые песни, зажигательные танцы и хореографические зарисовки дарили радость и хорошее настроение. Беспечные лунатики уступали сцену сахарным феям, музыку летнего дня подхватывали три подружки, а на смену лебедям приходили забавные кошки. Концерт длился более двух часов, но довольные зрители не уставали поддерживать участников аплодисментами.

Если родители думали, что выбрать творческий коллектив для своего ребёнка будет легче после концертной программы, то они ошиблись – петь и танцевать хотелось вместе со всеми ансамблями и студиями. Желая сделать правильный выбор, мамы пытали руководителей коллективов вопросами: «В какие дни недели проходят занятия? Сколько по времени длится одна репетиция? Во время занятий будут ли дети выполнять упражнения на растяжку? Обязательно ли знание башкирского языка для исполнения песен? Берёте ли вы детей с избыточным весом или сначала надо похудеть? Все кружки платные?». Впрочем, у родителей пока ещё есть время для того, чтобы определиться с выбором творческого коллектива. Набор детей продлится до конца сентября.

Ольга КИСЕЛЁВА

Научат петь и танцевать

Творческие коллективы ГДК – детский фольклорный коллектив «Арман», студия эстрадного пения «Водолей», хореографический коллектив «Ритмы детства», вокальный ансамбль «Мечта», народный фольклорный коллектив «Юрактау» и детский фольклорный коллектив «Ак Шонкар» – до конца сентября продолжают набор детей в возрасте от 5 до 15 лет. Основные направления – хореография и вокал. Обучение бесплатное. Справки по телефону 24-45-84.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104