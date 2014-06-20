Праздник со вкусом

Прошёл день хлеба

Сидел Емеля на печи да ел калачи. Так заразительно, что всем окружающим тоже захотелось. В праздничных палатках от Стерлитамакского хлебокомбината «Стерх» были накрыты дегустационные столы с новинками и давно полюбившимися горожанам булочками, тортиками, караваями, батонами, сушками, печеньем, мармеладом, пряниками и пирожными. Всё это разнообразие мог попробовать любой желающий, пришедший в субботу в парк имени Гагарина на праздник хлеба.

Завершение посевной отмечают сабантуем, сбор урожая – праздником хлеба, когда из свежей муки пекут румяный каравай. В череде праздников этот стоит особняком. Он объединяет людей разного возраста, национальностей и финансового достатка. Ведь без хлеба не проходит ни одна трапеза.

На празднике каждый нашёл себе занятие по душе. Малыши с удовольствием рисовали торты, булочки и другие вкусности. А чтобы юные художники не потеряли сил, на столах лежали угощенья. Ребятишки постарше вместе с родителями с удовольствием оживляли красками большие фанерные торты. Популярностью и у детей, и у мам пользовались мастер-классы. Под руководством профессиональных хлебопёков и кондитеров гости праздника учились придавать правильную форму плюшкам и булочкам, украшать караваи и красиво оформлять торты. Здесь же начинающие пекари и кондитеры пробовали и свои произведения, и продукцию настоящих мастеров. С энтузиазмом взрослые и дети украшали хлебное дерево. Печенье, крендельки и круассаны, пряники и сушки – лишь малая часть того, что повесили на волшебное чудо-дерево.

Коллективы Городского дворца культуры совместно с агентством «Праздник каждый день» подготовили для горожан большой праздничный концерт. Современные песни и танцы чередовались с народными. Микки Маус, весёлый Миньон и Барбоскины проводили для ребятишек весёлые игры и конкурсы со сладкими призами. С поздравлениями выступила генеральный директор АО «Стерлитамакский хлебокомбинат», депутат Госсобрания – Курултая РБ Юлия Герасимова: «Хочу поздравить всех жителей города от себя и тысячного коллектива хлебокомбината и торгового дома с праздником хлеба. Он для нас значит очень много. Здесь мы можем показать всё разнообразие ассортимента и поблагодарить покупателей за преданность нашему предприятию, а горожане могут продегустировать наши изделия».

Стерлитамакцы тоже признавались в тёплых чувствах к любимому предприятию. На праздничной площадке стоял стенд, где все желающие могли написать, за что они любят «Стерх». К концу праздника там не было свободного места – всё пространство занимали добрые слова и пожелания долгой работы на благо города.

Погода внесла свои коррективы: в самый разгар праздника пошёл дождь. Однако малыши продолжили веселиться под крышей на сцене, а взрослые задорно отплясывали прямо под дождём.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104