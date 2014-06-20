Преображение забора

Правда ли, что в городе скоро появится новое граффити возле ПЧ-40?

И что на нём будет изображено?

Если пройтись по чётной стороне ул.Худайбердина, от надземного пешеходного перехода до железной дороги, сложно не заметить длинный забор из бетонных плит. Он скрывает от любопытных глаз пожарную часть № 40. В самом деле – кому придёт в голову разглядывать бетонные плиты, «украшенные» разве что каракулями самопровозглашённых художников?

Но в скором времени эта безликая ограда должна преобразиться. Подробности нам сообщил начальник отдела по молодёжной политике Азат Кускильдин. По его словам, на заборе появятся три концептуальных пейзажа. Один из них расскажет о нелёгкой службе пожарных, второй будет посвящён Дню Победы, третий – нашему городу.

– Инициатива принадлежит отделу по молодёжной политике и руководству пожарной охраны, – объясняет Азат Кускильдин. – Мы объявили конкурс на лучший проект. Концепция Стерлитамакского профессионального многопрофильного колледжа нам показалась самой цельной и логичной, поэтому масштабные рисунки выполнят студенты и преподаватели СМПК. Проект мы согласовали с администрацией города и ПЧ-40, он будет реализован на внебюджетные средства – за счёт спонсоров.

Предварительные работы уже начались. Планируется, что создание необычного граффити по ул.Худайбердина завершится до конца сентября. И горожане смогут оценить его по достоинству.

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104