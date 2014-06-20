Приглашаем на ярмарку!
Уважаемые горожане! Приглашаем вас 23 сентября с 10 до 16 часов на сельскохозяйственную ярмарку, которая состоится на площади Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101), с участием хозяйств Аургазинского и Гафурийского районов, а также фермерских хозяйств, пищевых и перерабатывающих предприятий города и республики.
Для инвалидов и пожилых людей для доставки продукции, приобретённой на ярмарке, будет организовано социальное такси.
Колонны машин приглашённых гостей ярмарки, хозяйств Аургазинского и Гафурийского районов, прибудут с 8 до 8.30. В связи с этим проезд автомашин и размещение остальных участников ярмарки (продавцов) на площади Дворца спорта начнутся только после заезда основной колонны.
Торговля непродовольственными товарами запрещена.
Отдел потребительского рынка и услуг