Приглашаем на ярмарку!

Уважаемые горожане! 30 сентября с 10 до 16 часов приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку, которая состоится на площади Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101). Участники – хозяйства Аургазинского района, а также фермеры, пищевые и перерабатывающие предприятия города и республики.

Для инвалидов и пожилых людей для доставки продукции, приобретённой на ярмарке, будет организовано «социальное такси».

Хозяйства Аургазинского района прибудут автоколонной с 8 до 8.30. В связи с этим проезд автомашин и размещение остальных участников ярмарки на площади Дворца спорта будут налажены только после заезда основной колонны.

Торговля товарами непродовольственной группы запрещена.

Отдел потребительского рынка и услуг

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104