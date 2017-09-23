Публицист, эссеист и поэт

В этом году на соискание премии имени Шагита Худайбердина выдвинута наша коллега – талантливый журналист «Стерлитамакского рабочего» Марина Воронова. Работая в нашей газете, она окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Печаталась в журналах «Агидель», «Бельские просторы», республиканской прессе.



Марине доступны буквально все жанры: от интервью до глубоких публицистических статей и философских эссе. Оперативность – одна из сильных сторон журналиста. Имея чёткое представление о том, как нужно сделать материал, она пишет отличные корреспонденции в самые сжатые сроки. Хорошее знание жизни позволяет ей создавать интересные реалистичные статьи.

Редкая внимательность к мелочам – это настоящая изюминка её творчества. Любой, казалось бы, незначительный факт Марина может опоэтизировать и написать чудесные стихи. Бессменный автор «Литературной страницы», она умело подбирает и воспитывает самодеятельных поэтов. Благодаря усилиям Марины Вороновой в Стерлитамаке сложился уникальный коллектив интересных поэтов, которые регулярно печатаются в «Стерлитамакском рабочем».

Марина – высокоинтеллектуальная личность, она много читает, интересуется политикой и современной литературой. К тому же, она великолепный знаток классической русской литературы и русского языка. Каждый год М.Воронова участвует во Всероссийской акции «Тотальный диктант», где получает отличные оценки. Чувство языка никогда не изменяет этому автору, что самым положительным образом сказывается на качестве текстов.

Умение глубоко вникать в тему наполняет её тексты глубоким смыслом и остроумными замечаниями, а красивый слог позволяет писать увлекательные и выдающиеся материалы.

Марина Воронова популярна у читателей городской газеты, так как отличное знание человеческой психологии позволяет журналисту расположить к себе самых разных людей.

Мастерство автора подтверждается незаурядной подачей и оригинальностью изложения статьи. О чём бы ни писала Марина, ей никогда не изменяло чувство меры и вкуса. А именно эти качества определяют наличие подлинного литературного таланта.

Марина Воронова не только замечательный публицист и эссеист, но и одарённый поэт. Стерлитамакским любителям поэзии хорошо известна книга её стихов «Пленники невстреч».

Юные филологи из гимназий и филиала БашГУ часто обращаются к текстам Марины Вороновой для написания научных исследований по стилистике и семантике русского языка. Научные доклады были прочитаны ими на популярных у молодёжи республики Ломоносовских чтениях.

Коллеги уважают и ценят Марину за чуткость, отзывчивость и искреннее желание помочь в трудную минуту.

Евгения ДЬЯКОНОВА

от имени коллектива редакции газеты «СР»

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