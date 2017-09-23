Раскрывая связь времён

Состоялся праздник родословных

Традиция составления генеалогического древа у многих народов популярна с незапамятных времён. Ведь знание корней делает человека достойным продолжателем своего рода, воспитывает в нём уважение к памяти предков и чувство ответственности перед потомками.

В нынешнем празднике родословных «Шежере байрамы», состоявшемся в ГДК, участвовали представители трёх национальностей: чувашская семья Петровых, татарская – Ахияровых-Адршиных и башкирская – Утяевых. В фойе дворца традиционно работали различные выставки. Центр башкирско-татарской литературы им. Инана выставил книги по теме праздника. Здесь же – творческие работы студентов многопрофильного профессионального колледжа, красочно оформленные родословные самих участников. Центр внешкольной работы «Надежда» организовал выставку декоративно-прикладного творчества детей.

«Это квиллинг – поделки из скрученной бумаги, – просветила меня педагог дополнительного образования Гульнара Ахметова. – А это аппликации из манки, джутовая филигрань (объёмное панно, склеенное из джутовой верёвки), работы из шерсти, пластилина…

…То, что я принял за вязаную шапочку, оказалось элементом композиции, в которой и гора Торатау, и лес, и озерцо были связаны из шерсти. Кстати, не лишним будет заметить, что занятия во всех клубах и кружках центра – абсолютно бесплатные. Как в СССР.

Рассказывает автор сценария, заведующая методическим отделом ГДК Рамиля Назырова: «За одиннадцать лет в программе празднования сложились свои традиции. Одна из них – делать подарки различным социально-реабилитационным, лечебным учреждениям. Нынче, в Год экологии мы подарили 4-й клинической больнице цветы в горшках для комнаты релаксации».



После приветствия заведующего отделом культуры города Зуфара Зиннатуллина, по сценарию режиссёра Халиды Абдрахмановой, первой вышла на сцену юная исследовательница – восьмиклассница Кристина Петрова. Их род ведёт начало с Лаврентия Леонтьева, который в конце 19 века с родителями обосновался в Ермоло-Никольском (ныне Косяковке). Матвеевы-Петровы занимались ремесленничеством, плотничали, были воинами, кузнецами, аппаратчиками, педагогами. Умели и работать, и отдыхать. Кузнец литейного цеха завода «Строймаш» Семён Степанов, например, был отменным гармонистом, душой всякой компании и главным парнем на деревне в день чувашского праздника «Сурхури». Выступление Кристины подытожил чувашский эстрадный ансамбль «Тавах» Городского дворца культуры.

Педагог Венера Ахметовна Ахиярова поведала о своём роде Адршиных. Когда-то между Салаватом и Стерлитамаком располагалось огромное многонациональное село Аллагуват. Здесь были три школы, шесть магазинов, маслобойный цех, фельдшерский пункт, двухэтажный клуб, пекарня, чайхана, кузница, яблоневый сад, тепличный комбинат – самый первый в Приволжском округе, пожарная часть… Но село было принесено в жертву Салаватскому нефтехимическому комбинату.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 сентября 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104