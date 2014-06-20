«Ретровечеринка» приглашает

13 сентября с 18 до 21 часов в парке культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина состоится закрытие «Ретровечеринки».

В праздничной программе участвуют творческие коллективы города.

Состоится награждение активных участников «Ретровечеринки» по номинациям: «Лучший танцор-2017», «Мистер Хорошее Настроение», «Мисс Элегантность» и др., а также в программе – игры, конкурсы и дискотека.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104