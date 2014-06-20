Самый массовый спортивный праздник

Площадь перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» напоминала разворошённый муравейник – столько собралось здесь желающих поучаствовать во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2017». Погода – на загляденье, настроение у всех праздничное. Организаторы стартов – сотрудники горспорткомитета, школы олимпийского резерва, главный судья соревнований Мударис Галлямов – улыбаются, хоть и очень заняты. Самые юные бегуны – дошколята – уже вовсю позируют на пьедестале почёта на фоне красочного баннера перед фотокамерами своих родителей.

Вот и символический парад участников. Пожалуй, это самый массовый спортивный праздник в Стерлитамаке. Командующий парадом Рашит Сафин объявляет очерёдность забегов…

Первыми стартуют дошколята вместе с педагогами-воспитателями: пробегают свои 200 метров, дружно держась за руки. По Высоцкому: «…среди бегущих первых нет и отстающих». В победителях – все, каждый получает специальный диплом участника «Кросса нации-2017».

Следующие забеги проходят один за другим, дистанции соответственно возрасту – от одного километра до четырёх. Пока организаторы приглашают на пьедестал почёта призёров одного забега, со стартового створа уходят участники следующего.

Назовём победителей по восьми возрастным группам: среди учащихся 1-4 классов первыми на финише были Ясмина Файрушина (гимназия № 5) и Богдан Мавлянов (гимназия № 6); среди пяти-семиклассников лучший результат показали София Мухаметрахимова (лицей № 1) и Ришат Ямлиханов (гимназия № 5); у восьми-девятиклассников победу праздновали Эвелина Рахматуллина (гимназия № 4)и Максим Воронин (гимназия № 5); среди старшеклассников первыми финишировали Диана Васильева (школа № 21) и Айбулат Алтынбаев (школа № 5); в группе студентов ссузов самыми быстрыми оказались Гульназ Тагирова и Василий Ишмурзин (оба из колледжа физической культуры, управления и сервиса); среди студентов вузов победили Гульназ Кильдигулова и Михаил Кондров (оба из СФ БашГУ); в забеге среди работников предприятий и организаций победили педагог лицея № 1 Диана Булякулова и работник Сбербанка Дмитрий Устименко; в группе «Абсолютка» на самой длинной дистанции победу праздновали сотрудница местной школы олимпийского резерва Екатерина Корнеева и педагог Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа Наиль Мугацимов; наконец, среди ветеранов специальные кубки за победу получили работница детского сада № 37 Рита Асгатовна Имакова и преподаватель СФ БашГУ Инсаф Басырович Ишмухаметов.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104