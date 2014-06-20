Сергей Щипакин: «Мы работаем со всеми»

О реализации госпрограммы

Мы уже сообщали о том, что в республике началась реализация государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан в 2017 году». Уже разработаны мероприятия в трёх направлениях: содействие самозанятости безработных граждан, организация и оснащение рабочих мест для незанятых инвалидов, стажировка выпускников учреждений профессионального образования. О том, как они реализуются, рассказывает директор Юго-восточного межрайонного центра занятости населения Сергей Валентинович Щипакин.

– В этом году могут получить субсидии на открытие собственного дела 26 безработных. Размер государственной субсидии на самозанятость безработных граждан составляет двенадцатикратный размер максимального годового пособия по безработице, т.е. 58800 рублей. Основным документом является бизнес-план, который разрабатывают безработные граждане и представляют на рассмотрение комиссии в ЦЗН, и уже комиссия решает, предоставить субсидии безработному или нет. При положительном ответе комиссии с безработным заключается договор о предоставлении субсидии на открытие собственного дела.

– Эти деньги выдаются с возвратом?

– При выполнении всех пунктов договора и целевого использования денежных средств субсидия предоставляется безвозмездно. Предприниматели обязаны вести свою деятельность не менее 12-ти месяцев с момента наступления права. В течение этого срока служба занятости контролирует выполнение всех пунктов договора. Каждый квартал составляется акт о целевом использовании субсидии и о выполнении обязательств.

– По каким видам экономической деятельности можно открыть собственное дело?

– Виды экономической деятельности могут быть различными, однако предпочтение даётся проектам с созданием дополнительных рабочих мест, сфере услуг и производству, также производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

– В чём заключается суть государственной программы по организации и оснащению рабочих мест для незанятых инвалидов?

– Прежде всего в том, чтобы заинтересовать работодателя принимать на работу инвалидов путём предоставления им субсидий. Субсидии предоставляются:

– на организацию (оснащение или оборудование) как существующего, так и вновь созданного рабочего места с учётом профессии (специальности) и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в том числе на создание инфраструктуры;

– на адаптацию инвалидов на рабочем месте (наставничество). Речь о закреплении за инвалидами высококвалифицированных специалистов или опытных работников.

– Кто является получателем субсидий?

– Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ИП, оборудующие рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов по направлению Юго-восточного межрайонного центра занятости населения. В том числе в счёт установленной квоты.

В этом году планируется трудоустроить 18 инвалидов.

– Кстати, сколько сегодня инвалидов зарегистрировано в городе? И сколько из них состоят на учёте в центре занятости?

– Всего в городе насчитывается порядка пяти тысяч инвалидов разных групп. Из них около четырёх с половиной тысяч – трудоспособного возраста. Из тех, кто может работать, на учёте в службе занятости состоят порядка 100 человек (одни трудоустраиваются, другие сами находят работу, третьи не могут или не хотят работать). Дело в том, что при трудоустройстве можно потерять часть пенсионных выплат. Некоторым это невыгодно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 сентября 2017 года)

Беседовал Фаяз ЮМАГУЗИН

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