Славное Воскресенское

В двадцатых числах августа содовские пенсионеры имели возможность в очередной раз поучаствовать в автобусной экскурсии по родному краю. Такие поездки уже не первый год организует совет ветеранов АО «БСК». Разработаны несколько познавательных маршрутов по соседним городам, сёлам и их окрестностям. Эту работу ведёт член совета ветеранов компании Виктор Михайлович Науменко. Он сам побывал во всех примечательных местах, куда едут экскурсанты, договорился об их приёме.

В этот раз стерлитамакцев ждало Воскресенское – село с богатейшей историей. Провожали автобус сам Виктор Михайлович и председатель совета ветеранов Николай Александрович Мотовилов. Сопровождал группу также член совета ветеранов Фёдор Евдокимович Лемдясов.

В Воскресенском нас ждали сотрудники картинной галереи – филиала Художественного музея имени М.В.Нестерова – Л.Я.Пищеркова и А.В.Семавина. Лариса Яковлевна рассказала о весьма впечатляющей истории своего села. Воскресенское двадцатью одним годом старше Стерлитамака. Возникновением и ранним своим процветанием оно обязано близкому расположению медных руд и связанному с этим строительству крупного медеплавильного завода. Желающие могут легко найти подробную информацию о его создателях – купцах-промышленниках братьях Твердышевых и Иване Мясникове, их потомках Пашковых, тоже ставших заметными фигурами дореволюционной России. Однако когда ты стоишь на берегу той самой речки Тор, чьи воды отводились по каналу для приведения в действие заводских механизмов, когда видишь те самые краснокирпичные стены, которые были возведены в 1745 году, то струна истории начинает звенеть в твоём сердце. И тогда видится не только то, что осталось от прошлых времён в материальном воплощении, но и то, что вспоминают люди по чужим рассказам и письменным свидетельствам.

Мы стояли у заводских руин и очень зримо представляли, как по широкому бревенчатому настилу, ведущему к проёму верхнего этажа, поднимались оборудованные по принципу вагонетки телеги с рудой, её ссыпали прямо в плавильные печи. А вокруг завода, включавшего в себя не только цеха, но и всё поселение работающих на нём людей, стояли многогранником мощные деревянные крепостные стены с башнями и пушечными батареями. Это являлось суровой необходимостью – завод был расположен во враждебном окружении и не раз подвергался нападениям. На этот случай имелся даже совершенно фантастический подземный ход, проходивший и под стенами, и под речкой Тор, причём, говорят, такой большой, что по нему можно было вывести коней с повозками. Во время пугачёвских событий завод захватили бунтовщики, они удерживали его 15 месяцев и успели за это время отлить 15 пушек для собственных нужд. Так что Воскресенский завод вполне ещё может вдохновить кого-то на создание боевиков и триллеров. А над сохранившейся заводской трубой развевается российский флаг – смельчаки ухитряются лазить на верхотуру по внутренней кладке.

Ещё одна дорогая сердцам воскресенцев страница истории села связана с незаурядной личностью хирурга Эргарда Корлейса, с 1902 года работавшего врачом заводской больницы. Медсёстрами, затем фельдшерами работали здесь и его родные сёстры Эрна и Эмма, а также жена Лина, гинеколог, которую Эргард, видимо, привёз с Первой мировой, участниками которой они были. Понятно, что воскресенцы на семью Корлейсов только что не молились, ведь они их лечили и спасали в течение долгих лет. Кстати, именно в доме, где жили Корлейсы, сейчас располагается картинная галерея, а старая больница – почти готовый музей. Здесь сохранилась вековой давности операционная со всем оборудованием, а само здание вообще 1874 года постройки. Во дворе больницы – могила Эргарда Ивановича. За ней ухаживают сотрудники галереи и удивляются, почему этого не делают работники больницы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 9 сентября 2017 года)

Татьяна МОРОЗОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104