Смотрите, кто пришёл

Концерты, спектакли, фильмы…

Очередной 27-й творческий сезон Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение открывает под руководством нового директора, заслуженного работника культуры республики, кандидата филологических наук Хариса Забиховича Абдрахимова. Если точнее, возглавил он объединение ещё в прошлом году в роли исполняющего обязанности. А в нынешнем сезоне он дебютирует уже в качестве утверждённого руководителя. Сегодня он – гость нашей редакции. И разговор у нас пойдёт, конечно, о последних творческих успехах коллектива и его планах на грядущий сезон.

– Харис Забихович, тяжело было вникать в новую сферу деятельности?

– А где сегодня не тяжело? Надо работать. Специфика работы мне знакома. Долгие годы возглавлял отдел культуры района, был редактором районной газеты. В 2006 году приглашён на должность проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Стерлитамакской государственной педагогической академии, здесь курировал социальные, культурные вопросы. Проводили студенческие фестивали. Мы постоянно поддерживали связь с филармонией и театром. Многие сотрудники объединения по совместительству трудились у нас. Затем работал заместителем главы администрации Кугарчинского района по социальным вопросам. С июля 2016 года приглашён на должность директора театрально-концертного объединения.

– По сути, у коллектива за плечами уже есть один творческий сезон под вашим руководством. Чем он запомнился для вас и для коллектива?

– Наверное, новыми премьерами и творческими победами. Так, в прошлом сезоне торжественно отметили два юбилея – 25-летие театра и филармонии. На республиканском фестивале «Театральная весна» наша Зиляра Юлтаева удостоилась спецприза «За лучшую женскую роль второго плана» в постановке «Люди на том берегу…» М.Кунафина. Театр танца удачно выступил на международном фестивале в Астане (Казахстан). Артистам филармонии и театра рукоплескали зрители Ташкента, Сургута, Самары, Саратова. Недавно театр вернулся с Кубани, где мы давно уже желанные гости. Гастрольные дороги коллективов объединения пролегли в Альметьевск, Казань, Челябинскую, Оренбургскую области. Ну, и, конечно, по городам и районам республики. На днях в рамках Всероссийской акции «Театральная ночь» провели ряд ярких мероприятий. Впервые артисты театра в костюмах сопровождали пассажиров в «театральном» троллейбусе, провели детский сабантуй, была организована экскурсия-квест «Закулисье», также зрители наслаждались концертом на площади театра и спектаклем в малом зале. При объединении работают театральная студия, детский танцевальный коллектив «Торатау» (руководитель – заслуженный артист РБ Р.Лукманов).

– Каковы планы объединения на нынешний сезон?

– Что касается материальной базы – здесь проблем хватает. Я имею в виду капремонт, необходимо менять оборудование, требуют обновления сценические костюмы, музыкальные инструменты.

В этом сезоне в театре запланировано шесть спектаклей. Из них два – по проекту «Театр малых городов» от партии «Единая Россия». В рамках этого проекта нам выделен грант. В проекте участвуют наш русский драматический театр, а также театры Сибая, Салавата, Туймазов.

Театральный сезон откроется 28 сентября премьерой спектакля «Таганок» по повести Мустая Карима. Постановку осуществил талантливый московский режиссёр Антон Фёдоров. Кстати, уроженец Стерлитамака. Есть основания надеяться, что постановка выльется в грандиозное представление.

В октябре уже запланирована новая постановка режиссёра Зиннура Сулейманова «Дом Бернарды Альбы» по Федерико Гарсии Лорка. В ноябре – комедия «Не жена, а дьявол!» Д.Салихова в постановке уфимского режиссёра Ильдара Валеева. Это драматург из Татарстана, председатель Союза писателей РТ. Затем петербургский режиссёр Максим Соколов в рамках вышеназванного проекта в декабре поставит «Женитьбу» Гоголя. И завершим этот год новогодней сказкой режиссёра И.Зарипова. Сам сезон завершится музыкальным спектаклем по мотивам произведений зарубежных авторов.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 сентября 2017 года)

Беседовал Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104