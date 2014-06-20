Солнце под занавес

Осень закрыла танцевальный сезон

Каждую летнюю среду в парке им.Гагарина устраивались ретровечеринки. Под музыку 60-70-х годов танцевали кавалеры с дамами элегантного возраста. Танго, фокстрот, шейк и твист отплясывали только так! Со временем сложилось ядро завсегдатаев, которые не пропускали ни одного танцевального вечера. Так у нас в городе появился своеобразный клуб с очень простым правилом: вы пляшите, как хотите, лишь бы был весёлый пляс!

Но вот миновало лето, и наступил прощанья час – закрытие танцевального сезона. Сентябрьским вечером у эстрады начал собираться народ. Звучали милые старинные песни. Казалось, что время повернуло вспять, и все мы, юные и беззаботные, – на старой доброй танцплощадке. Иллюзия приобретала черты реальности. Но тут со сцены звонкий девичий голосок пропел:

– Станешь седым, как дым, но не изменишься!

– В природе наступила осень и в нашей жизни тоже, – грустно заметила одна из участниц заключительной ретровечеринки.

– Не тоскуй, – утешил её партнёр по танцам, – как там поётся? «И осень прекрасна, когда на душе весна». Посмотри, только вчера всё небо было в тучах, шёл дождь…. А сейчас солнышко светит. Прямо под занавес!

В это время на сцене появилась ведущая, которая объявила о праздничном закрытии летнего танцевального сезона. Как и полагается, на праздник пришли гости – известные в городе артисты: Аскар Баязитов, Чувашский фольклорно-эстрадный ансамбль, Марат Анваров, Марат Зайнетдинов и др. В перерывах между выступлениями – танцы, танцы, танцы.

То, что женщины умеют и любят танцевать, – известный факт. А как отплясывают наши мужчины! На это стоит посмотреть. Хорошо сложенный дядечка невысокого роста в шляпе времён хрущёвской оттепели (похоже, что хозяин был гораздо старше её) выделывал такие коленца, что удивил не только свою даму, но и окружающих, которые аплодировали каждому рискованному па. Да, седым он стал, однако не изменился – молодой задор прямо-таки переполнял удалого молодца.

Самой заметной парой были элегантный мужчина и его спутница. Они танцевали всё подряд и, кажется, совсем не устали.

Апофеоз вечера – награждение самых выдающихся танцоров минувшего сезона. Первой диплом и памятный подарок получила замеченная мною сладкая парочка – Николай Маленко и Лиана Рахматуллина. Как оказалось, в своё время они встретились на танцплощадке. Станцевались и поженились!

Лучшей танцоркой признали Нину Стрельникову. Она тоже без награды не осталась. Дипломом и памятным подарком за верность танцам одарили Галину Дроздову.

Все были довольны весёлым и даже необычным праздником, организованным администрацией парка им.Гагарина, сетью развлекательных центров «Галактика» при поддержке отдела культуры. Долго ещё звучали с эстрады знакомые с детства песенки о пушистом сереньком котёнке, весенней капели, бедствиях чёрного кота и белых медведях, которые тёрлись о земную ось.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104