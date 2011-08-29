Спортплощадка – школе, здоровое детство – ученикам!

Подарок приурочили к Дню знаний

Первого сентября лето не собиралось никуда уходить – к полудню воздух прогрелся до липкого зноя. Улыбчивое солнце не позволяло сделать даже намёка на холод и дождь. И лишь нарядные дети возле школ служили верной приметой наступившей осени.

День знаний богат на подарки и эмоции – учителям вручают букеты цветов, родители предаются ностальгии, вспоминая свои школьные проделки, дети рады видеть подросших друзей. В Стерлитамаке школы уже несколько лет получают от городских властей многофункциональные спортивные площадки. Пустуют они редко – дети готовы играть там круглосуточно. В прошлом году такую площадку возвели при школе № 9 в посёлке Шахтау. На этот раз полезный подарок достался школе № 19, в которой обучаются ребята, живущие в Первомайском посёлке.

Торжественную линейку провели на новенькой спортплощадке. Родители расчехлили фотоаппараты и телефоны. Детей по классам выстраивали там, где скоро развернутся футбольные и баскетбольные сражения. Ансамбль «Фламинго» и группа чирлидинга «Мираж» своими танцами придали линейке непринуждённую лёгкость и задор.

– Сегодня мы примем 28 первоклашек, – сообщает заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 19 Алёна Марченко. – У нас небольшая школа – всего 264 ученика. В этом есть свои плюсы: мы знаем всех родителей, знаем, чем живёт каждый ребёнок. Кроме ведения образовательного процесса, наша школа является социально-культурным центром посёлка. Все школьные мероприятия мы стараемся вывести на уровень микрорайона, поддерживая очаг культурной жизни. А теперь мы сможем организовать и спортивные состязания.

С началом учебного года и открытием многофункциональной площадки учителей и школьников поздравили высокие гости: представители администрации и Совета ГО г.Стерлитамак, депутаты Государственной Думы РФ и Госсобрания – Курултая РБ, а также руководители предприятий. Красная ленточка распалась под острыми ножницами, почётные гости нанесли символические удары по воротам и совершили броски в кольцо.

– Дорогие ребята, сегодня вы впервые пойдёте во дворец знаний, – обратился к первоклассникам глава администрации Владимир Куликов. – В школе вы научитесь тому, чему вас не учили дома и в детском саду, чего не умеют ваши младшие братья и сёстры. Мы думаем, эта спортплощадка приучит вас к здоровому образу жизни. Всех с праздником, с Днём знаний!

В ответной речи директор СОШ № 19 Эльвера Имангулова поблагодарила администрацию Стерлитамака, горотдел образования, депутатский корпус и всех неравнодушных людей, отвечавших за появление и строительство необходимого для школы объекта. Директор заверила, что учителя постараются вырастить из воспитанников новых чемпионов и настоящих патриотов России.

Самые юные школьники по слогам, зато наизусть прочитали стихи. Получилось трогательно. И тут же для них прозвенел первый звонок, дети разошлись по классам. А на площадке были запланированы товарищеский матч по футболу и весёлые старты.

Татьяна Тимофеева – мама первоклассника, она привела в школу сына Андрея. Пока Андрей выслушивал свой первый школьный урок, его мама размышляла о будущем. Татьяна надеется, что её сын будет хорошо учиться, обретёт в школе верных друзей, а дорога знаний окажется светлой и удачной. О чём-то похожем 1 сентября мечтают родители школьников по всей стране. Конечно, жизнь внесёт в радужные планы взрослых свои коррективы, но пусть они будут в лучшую сторону. В добрый путь, ученики!

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104