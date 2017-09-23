Свет мой, куколка, скажи
Сказочная коллекция
В 80-х годах археологи, раскапывая неолитическую стоянку, обнаружили глиняную куколку. Долго рассматривали древнюю игрушку. Воображению представилась малышка, которая укачивала свою дочку. И время как будто спрессовалось – все сразу ощутили близкое родство с далёкими предками. Ведь куклы на протяжении всей истории сопровождали маленьких девочек. А начиная с XIX века их начали коллекционировать взрослые. И неслучайно. Популярная игрушка постепенно превратилась в произведение искусства. Миниатюрных кукол специально делали для кукольных домиков с мебелью в стилях барокко, рококо и модерн. Кукольные наряды шились с таким искусством, что было любо-дорого посмотреть. Фарфоровых дам наряжали в костюмы из блестящей плотной шёлковой ткани с крупными узорами. Ансамбль дополнял зонтик, отделанный тем же кружевом, что и жакет, и подол юбки. Юбка обычно была двухслойная в форме колокола, подол украшался сборчатым воланом.
В наше время интерес к куклам возобновился: стали издаваться книги с красочными иллюстрациями фарфоровых, текстильных и пластмассовых красавиц. Сейчас их можно увидеть не только на картинках, но и на выставках. В Стерлитамакской картинной галерее открылась просто сказочная экспозиция. Свою коллекцию кукол решила показать народу Наталья Япрынцева. Когда-то маленькая Наташа не только любила играть в куклы, ещё ей очень нравилось шить для них наряды. Расставшись с детством, Наталья не захотела расставаться с милыми подружками, берегла их. Постепенно у неё появилась страсть к коллекционированию кукол.
Экспозиция, размещённая в залах картинной галереи, состоит из трёх разделов. В первом – фарфоровые куклы в национальных костюмах, сшитых из шёлка, парчи, ситца. Ансамбли дополняются головными уборами. Как красив калмыцкий наряд! Не зря у этого народа есть пословица: юных украшает молодость, а всех остальных – со вкусом сшитая одежда.
Особое внимание привлекает экспозиция так называемых будуарных кукол. Каждая из них рассказывает о вкусах и нравах, обычаях и стилях своего времени. Взять хотя бы будуарную куклу конца XIX века. Её наряд свидетельствует, что в это время мода начинает постепенно упрощаться. Эта тенденция, главным образом, была обусловлена стремлением женщин к эмансипации. Юбки продолжают оставаться длинными и широкими, но уже не настолько, как до 1880 года. Лиф, укреплённый китовым усом, плотно облегает грудь и талию. Рукава начинают шить из другой ткани, комбинируя цвета и текстуры. В этот же период появляются дамские костюмы английского кроя. Вот сколько интересной информации можно получить, рассмотрев только одну куколку из коллекции Натальи Япрынцевой.
В третьей экспозиции – куклы, сработанные самой Натальей. Здесь вязаные зверушки, мягкие куколки разного размера и, так сказать, фасона. Но все они сделаны с любовью и свидетельствуют об отличном вкусе мастерицы.
Кроме вязаных игрушек есть и сшитые из текстиля. За стеклом витрины прекрасная дама с огромными глазами и длиннющими ресницами в модном платье, которое, по всей видимости, потребовало большого искусства и труда. А вот мальчик-подросток весь в джинсе – гордый и заносчивый, как подростку и положено. Мастерице удалось на удивление верно передать выражение физиономии лихого мальчугана. А собрание пушистых котов! Так и хочется взять в руки одного из них и ощутить добрую энергетику Наташи Япрынцевой. Не зря же малыши так любят самодельных кукол, предпочитая их холодным фабричным красавицам.
Евгения ДЬЯКОНОВА