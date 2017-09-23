Свет мой, куколка, скажи

Сказочная коллекция

В 80-х годах археологи, раскапывая неолитическую стоянку, обнаружили глиняную куколку. Долго рассматривали древнюю игрушку. Воображению представилась малышка, которая укачивала свою дочку. И время как будто спрессовалось – все сразу ощутили близкое родство с далёкими предками. Ведь куклы на протяжении всей истории сопровождали маленьких девочек. А начиная с XIX века их начали коллекционировать взрослые. И неслучайно. Популярная игрушка постепенно превратилась в произведение искусства. Миниатюрных кукол специально делали для кукольных домиков с мебелью в стилях барокко, рококо и модерн. Кукольные наряды шились с таким искусством, что было любо-дорого посмотреть. Фарфоровых дам наряжали в костюмы из блестящей плотной шёлковой ткани с крупными узорами. Ансамбль дополнял зонтик, отделанный тем же кружевом, что и жакет, и подол юбки. Юбка обычно была двухслойная в форме колокола, подол украшался сборчатым воланом.

В наше время интерес к куклам возобновился: стали издаваться книги с красочными иллюстрациями фарфоровых, текстильных и пластмассовых красавиц. Сейчас их можно увидеть не только на картинках, но и на выставках. В Стерлитамакской картинной галерее открылась просто сказочная экспозиция. Свою коллекцию кукол решила показать народу Наталья Япрынцева. Когда-то маленькая Наташа не только любила играть в куклы, ещё ей очень нравилось шить для них наряды. Расставшись с детством, Наталья не захотела расставаться с милыми подружками, берегла их. Постепенно у неё появилась страсть к коллекционированию кукол.

Экспозиция, размещённая в залах картинной галереи, состоит из трёх разделов. В первом – фарфоровые куклы в национальных костюмах, сшитых из шёлка, парчи, ситца. Ансамбли дополняются головными уборами. Как красив калмыцкий наряд! Не зря у этого народа есть пословица: юных украшает молодость, а всех остальных – со вкусом сшитая одежда.

Особое внимание привлекает экспозиция так называемых будуарных кукол. Каждая из них рассказывает о вкусах и нравах, обычаях и стилях своего времени. Взять хотя бы будуарную куклу конца XIX века. Её наряд свидетельствует, что в это время мода начинает постепенно упрощаться. Эта тенденция, главным образом, была обусловлена стремлением женщин к эмансипации. Юбки продолжают оставаться длинными и широкими, но уже не настолько, как до 1880 года. Лиф, укреплённый китовым усом, плотно облегает грудь и талию. Рукава начинают шить из другой ткани, комбинируя цвета и текстуры. В этот же период появляются дамские костюмы английского кроя. Вот сколько интересной информации можно получить, рассмотрев только одну куколку из коллекции Натальи Япрынцевой.

В третьей экспозиции – куклы, сработанные самой Натальей. Здесь вязаные зверушки, мягкие куколки разного размера и, так сказать, фасона. Но все они сделаны с любовью и свидетельствуют об отличном вкусе мастерицы.

Кроме вязаных игрушек есть и сшитые из текстиля. За стеклом витрины прекрасная дама с огромными глазами и длиннющими ресницами в модном платье, которое, по всей видимости, потребовало большого искусства и труда. А вот мальчик-подросток весь в джинсе – гордый и заносчивый, как подростку и положено. Мастерице удалось на удивление верно передать выражение физиономии лихого мальчугана. А собрание пушистых котов! Так и хочется взять в руки одного из них и ощутить добрую энергетику Наташи Япрынцевой. Не зря же малыши так любят самодельных кукол, предпочитая их холодным фабричным красавицам.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104