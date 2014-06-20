«Тархан» вступает в бой!

Стерлитамакский волейбольный клуб, называвшийся сначала «Спортакадемия», потом «Спортакадемия-ВРЗ», затем «Академия-СТР», а теперь именующийся гордым именем «Тархан», начинает свой четырнадцатый сезон в чемпионате России. В администрации городского округа прошла пресс-конференция с представителями волейбольного клуба. О внимании, оказываемом в нашем городе развитию этого вида спорта, говорит участие в пресс-конференции главы администрации ГО Владимира Куликова.

Первым делом директор волейбольного клуба Ильгам Зарипов объяснил смену названия клуба: в Республике Башкортостан выстроена система воспитания спортсменов-волейболистов, начиная с групп подготовки детей и юношей, до резерва команды мастеров «Урал», представляющей республику в Суперлиге. Стерлитамакский волейбольный клуб, сегодня выступающий в статусе фарм-клуба уфимского «Урала» и сумевший в прошедшем сезоне закрепиться в высшей лиге «А»

чемпионата России, будем считать, вырос из «коротких штанишек».

Кстати, как пояснил Владимир Иванович Куликов, тарханами в Российском государстве в XVI векё называли служилых башкир, татар, калмыков и людей некоторых других национальностей, несущих государственную военную службу, имеющих ряд налоговых льгот и имущественных привилегий. С одобрением отозвался глава города о выбранном логотипе клуба «Тархан», на котором обозначены и знаменитые шиханы, и беркут – знак военной элиты, защищающей честь родной башкирской земли, и волейбольный мяч, и имя города Стерлитамака с характерным национальным орнаментом.

– Наша команда довольно успешно подготовилась к началу нового сезона, сыграв в турнирах в компании представителей клубов Суперлиги, – отметил Владимир Куликов. – Горожане, во многом благодаря деятельности волейбольного клуба, полюбили этот вид спорта, активно поддерживают команду во время домашних туров чемпионата страны. Мы рады приветствовать в нашем городе нового главного тренера, новых игроков, надеемся на удачное выступление волейболистов клуба и в наступающем игровом сезоне.

Директор волейбольного клуба «Тархан» И.Р.Зарипов ознакомил с переменами в составе. Во-первых, перешёл в казахстанский клуб «Казхром» Сергей Игоревич Грибов, вместо него главным тренером назначен Сергей Владимирович Чабан, до этого работавший с командами в Ярославле, Новом Уренгое и Кемерово. Его помощниками будут старший тренер Сергей Владимирович Побережченко из Украины и хорошо известный нам Денис Александрович Почанин.

Завершили профессиональную карьеру четверо игроков, в числе которых Фёдор Савчук и бывший капитан команды мастер спорта Виктор Ежов. Ряд игроков, «арендованных» в прошлом сезоне, вернулись в свои клубы. Оформили временный переход в нашу команду Иван Молчанов (из ВК «Университет», Барнаул), Михаил Бондаренко (ВК «Факел», Новый Уренгой), Рафаэль Мигел (ВК «Ярославич», Ярославль), Григорий Драгунов (ВК «Белогорье», Белгород). Перешли из «Урала» Ильдус Урманцев, Руслан Хайруллин и уже знакомый местным любителям волейбола Рамиль Галимов, а также два игрока из ВК «Подмосковье» – Ярослав Верный и Кирилл Фиалковский, Владимир Купряшкин из ВК «Газпром-Югорск» (Сургут), Валерий Сергеев, выступавший за один из чешских клубов. Особо руководители нашего клуба рады возвращению в Стерлитамак воспитанника местной школы волейбола, бывшего ученика школы № 32, игравшего за челябинское «Торпедо» и призывавшегося в молодёжную сборную страны Никиты Лучина.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 сентября 2017 года)

Олег ПЕРШИН

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