У бойцовского клуба «Батыр» – новоселье

Здоровая нация – будущее России

Недавно мы торжественно вводили в строй боксёрский зал, разрезали ленточку перед входом в зал греко-римской (классической) борьбы. В минувшую субботу праздновал новоселье Стерлитамакский бойцовский клуб «Батыр» (ул.Николаева, 7), открывший целую профессиональную академию единоборств.

По такому радостному поводу здесь собралась солидная компания: президент и вице-президент федерации смешанных единоборств Башкортостана – Руслан Зарипов и Антон Протопопов, начальник отдела спорта Министерства по молодёжной политике и спорту РБ Марсель Юдаев, начальник отдела молодёжной политики администрации городского округа город Стерлитамак Азат Кускильдин, депутаты городского Совета, целое созвездие чемпионов мира, Европы, СНГ, России, ПФО и Башкортостана во главе с трёхкратным паралимпийским чемпионом, неоднократным чемпионом мира и Европы по дзюдо Ринатом Кадыровым.



За семь лет работы «Батыра» изрядно помыкавшиеся по различным спортзалам города, но сумевшие подготовить мастеров спорта и даже чемпионов, президент клуба Нодирбек Гайипов и главный тренер (а также исполняющий обязанности главного тренера сборной республики по смешанным единоборствам) Руслан Янбердин выглядели именинниками и со счастливыми лицами принимали поздравления.

Помещения клуба, спортзал выглядят великолепно! Чувствуется, с какой любовью руководители и их помощники подошли к оборудованию и обустройству долгожданной площадки, громко названной «Академией единоборств». И очень понятными становятся напутствия, прозвучавшие из уст Руслана Зарипова, депутата городского Совета, ветерана-афганца Сергея Онищенко: «Пусть сюда приходят и отсюда выходят люди с чистыми помыслами. Пусть молодые борцы занимаются здесь под девизом «Здоровая нация – будущее России!». Пусть вырастают патриоты, защитники Отечества!».

После торжественного разрезания символической ленточки и выступления юных артистов центра творческого развития «Созвездие», народного танцевального коллектива «Уличная жизнь», заслуженного артиста Республики Башкортостан Рамиля Лукманова на борцовский ковёр вышли воспитанники клуба «Батыр», ставшие здесь полноправными хозяевами.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104